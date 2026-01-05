Serie A: Pisa se enfrenta ante la visita Como 1907 por la fecha 19

Pisa y Como 1907 se enfrentan en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. El duelo se jugará el martes 6 de enero desde las 09:00 horas.
El juego entre Pisa y Como 1907 se disputará el próximo martes 6 de enero por la fecha 19 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.
Así llegan Pisa y Como 1907
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
En la fecha anterior, Pisa se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Genoa. Con 1 empates y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Como 1907 derrotó 1-0 a Udinese. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 5 en su arco.
El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 12 puntos (1 PG - 9 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (8 PG - 6 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|38
|17
|11
|5
|1
|15
|2
|Inter
|36
|16
|12
|0
|4
|21
|3
|Napoli
|34
|16
|11
|1
|4
|11
|6
|Como 1907
|30
|17
|8
|6
|3
|11
|19
|Pisa
|12
|18
|1
|9
|8
|-12
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 20: vs Udinese: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Atalanta: 16 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Inter: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 20: vs Bologna: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Milan: 15 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Lazio: 19 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Torino: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Horario Pisa y Como 1907, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas