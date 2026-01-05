Serie A: Pisa se enfrenta ante la visita Como 1907 por la fecha 19

Últimas Noticias
Pisa y Como 1907 se enfrentan en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. El duelo se jugará el martes 6 de enero desde las 09:00 horas.

El juego entre Pisa y Como 1907 se disputará el próximo martes 6 de enero por la fecha 19 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Así llegan Pisa y Como 1907

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Pisa se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Genoa. Con 1 empates y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Como 1907 derrotó 1-0 a Udinese. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 5 en su arco.

El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 12 puntos (1 PG - 9 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (8 PG - 6 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan3817115115
2Inter3616120421
3Napoli3416111411
6Como 1907301786311
19Pisa1218198-12

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 20: vs Udinese: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Atalanta: 16 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Inter: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 20: vs Bologna: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Milan: 15 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Lazio: 19 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Torino: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Horario Pisa y Como 1907, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas
