Serie A: Por la fecha 19 se enfrentarán Torino y Udinese

Todos los detalles de la previa del partido entre Torino y Udinese, que se jugará mañana desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino. Dirige Fabio Maresca.

Torino aguarda mañana la visita de Udinese, para jugar el partido por la fecha 19 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas.

Así llegan Torino y Udinese

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino venció por 3-0 a Hellas Verona. Después de caer en 2 oportunidades y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese perdió ante Como 1907 por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 4 goles y le han encajado 9.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Torino se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 23 puntos (6 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 8 PP).

Fabio Maresca fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 39 17 13 0 4 23 2 Milan 38 17 11 5 1 15 3 Napoli 37 17 12 1 4 13 11 Torino 23 18 6 5 7 -8 12 Udinese 22 18 6 4 8 -11

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Atalanta: 10 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Roma: 18 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Como 1907: 24 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 20: vs Pisa: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Inter: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Hellas Verona: 26 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Torino y Udinese, según país