Serie A: Parma visita a Atalanta por la fecha 22

La previa del choque de Atalanta ante Parma, a disputarse en el Gewiss Stadium el domingo 25 de enero desde las 09:00 horas. El árbitro será Juan Sacchi.
Atalanta recibirá a Parma, en el marco de la fecha 22 de la Serie A, el próximo domingo 25 de enero a partir de las 09:00 horas, en el Gewiss Stadium.
Así llegan Atalanta y Parma
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
Atalanta sacó un empate por 1 en su visita a Pisa. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 2 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
Parma obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Genoa. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 1.
El local se ubica en el séptimo puesto con 32 puntos (8 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (5 PG - 8 PE - 8 PP).
Juan Sacchi será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|49
|21
|16
|1
|4
|27
|2
|Milan
|46
|21
|13
|7
|1
|18
|3
|Napoli
|43
|21
|13
|4
|4
|14
|7
|Atalanta
|32
|21
|8
|8
|5
|6
|13
|Parma
|23
|21
|5
|8
|8
|-8
Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 23: vs Como 1907: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Cremonese: 9 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 23: vs Juventus: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Bologna: 8 de febrero - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
Horario Atalanta y Parma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas