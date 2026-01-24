Serie A: Sassuolo buscará vencer su racha negativa ante Cremonese

Te contamos la previa del duelo Sassuolo vs Cremonese, que se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el próximo domingo 25 de enero a las 06:30 horas. Giuseppe Collu será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 22 de la Serie A se jugará el próximo domingo 25 de enero a las 06:30 horas.

Así llegan Sassuolo y Cremonese

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Napoli. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Hellas Verona. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 derrotas y 1 empate. Ha convertido 2 goles y ha recibido 10 en contra.

Las últimas 3 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Cremonese resultó vencedor por 3 a 2.

El local está en el décimo primer puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (5 PG - 8 PE - 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Giuseppe Collu.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 49 21 16 1 4 27 2 Milan 46 21 13 7 1 18 3 Napoli 43 21 13 4 4 14 11 Sassuolo 23 21 6 5 10 -5 12 Cremonese 23 21 5 8 8 -8

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 23: vs Pisa: 31 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Inter: 8 de febrero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 23: vs Inter: 1 de febrero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Atalanta: 9 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Horario Sassuolo y Cremonese, según país