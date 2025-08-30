Serie A: Por la fecha 2 se enfrentarán Torino y Fiorentina

Todos los detalles de la previa del partido entre Torino y Fiorentina, que se jugará el domingo 31 de agosto desde las 11:30 horas en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino. Dirige Rosario Abisso.

Fiorentina y Torino se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el próximo domingo 31 de agosto desde las 11:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Serie A.

Así llegan Torino y Fiorentina

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino viene de caer por 0 a 5 frente a Inter.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina igualó 1-1 ante Cagliari en la jornada anterior..

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto sin puntos hasta el momento (1 PP), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el noveno lugar en el torneo (1 PE).

Rosario Abisso fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 3 1 1 0 0 5 2 Como 1907 3 1 1 0 0 2 3 Juventus 3 1 1 0 0 2 9 Fiorentina 1 1 0 1 0 0 20 Torino 0 1 0 0 1 -5

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 3: vs Roma: 14 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 3: vs Napoli: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Horario Torino y Fiorentina, según país