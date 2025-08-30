Últimas Noticias
Serie A: Genoa y Juventus se miden por la fecha 2

Genoa y Juventus se miden por la fecha 2
Genoa y Juventus se miden por la fecha 2
·

Palpitamos la previa del choque entre Genoa y Juventus. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Daniele Chiffi.

El cotejo entre Genoa y Juventus, por la fecha 2 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 11:30 horas, en el estadio Luigi Ferraris.

Así llegan Genoa y Juventus

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa viene de un resultado igualado, 0-0, ante Lecce.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus llega con ventaja tras derrotar a Parma con un marcador 2 a 0.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Juventus quien ganó 1 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 1 punto (1 PE), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (1 PG).

A Juventus le tocará ser local en la próxima fecha, cuando enfrente a Inter por el "Derby d'Italia". El esperado duelo se jugará el 13 de septiembre, desde las 13:00 (hora Argentina), en el estadio Allianz Stadium.

Daniele Chiffi es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter311005
2Como 1907311002
3Juventus311002
4Napoli311002
13Genoa110100

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Como 1907: 15 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Inter: 13 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Horario Genoa y Juventus, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

