Partidos de hoy, viernes 30 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1, LaLiga y Serie A

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sport Huancayo vs. Alianza Lima por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, viernes 30 de enero del 2026: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú
12:00 p.m. Sport Huancayo vs. Alianza Lima – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
3:15 p.m. UTC vs. Atlético Grau – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
Partidos de hoy, LaLiga – España
3:00 p.m. Espanyol vs. Alavés – ESPN 4, Disney+ Premium
Partidos de hoy, Serie A – Italia
2:45 p.m. Lazio vs. Genoa – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. Colonia vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium, ESPN 5
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
2:45 p.m. Lens vs. Le Havre AC – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Bundesliga 2 – Alemania
12:30 p.m. Nuremberg vs. Preuben Münster – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia
8:00 p.m. Junior vs. Atlético Nacional – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Superliga – Turquía
12:00 p.m. Antalyaspor vs. Trabzonspor – Disney+ Premium