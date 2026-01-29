Últimas Noticias
Partidos de hoy, viernes 30 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1, LaLiga y Serie A

Partidos de hoy, viernes 30 de enero del 2026 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, viernes 30 de enero del 2026 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Liga1 | Fotógrafo: @marcelshoot
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 30 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sport Huancayo vs. Alianza Lima por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, viernes 30 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú

12:00 p.m. Sport Huancayo vs. Alianza Lima – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. UTC vs. Atlético Grau – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

3:00 p.m. Espanyol vs. Alavés – ESPN 4, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie A – Italia

2:45 p.m. Lazio vs. Genoa – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. Colonia vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium, ESPN 5


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

2:45 p.m. Lens vs. Le Havre AC – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga 2 – Alemania

12:30 p.m. Nuremberg vs. Preuben Münster – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

8:00 p.m. Junior vs. Atlético Nacional – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Superliga – Turquía

12:00 p.m. Antalyaspor vs. Trabzonspor – Disney+ Premium


Partidos de hoy Fútbol en vivo Liga 1 Liga 1 Te Apuesto LaLiga Serie A Bundesliga

