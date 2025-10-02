Serie A: Por la fecha 6 se enfrentarán Hellas Verona y Sassuolo

Todos los detalles de la previa del partido entre Hellas Verona y Sassuolo, que se jugará el viernes 3 de octubre desde las 13:45 horas en el estadio Marcantonio Bentegodi.

Sassuolo y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo viernes 3 de octubre desde las 13:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Sassuolo

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de caer por 0 a 2 frente a Roma. Ha empatado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 2 en el arco contrario.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo viene de un triunfo 3 a 1 frente a Udinese. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 3 derrotas. Sumó un total de 7 goles y le metieron 8 en su arco.

Hasta ahora, los equipos lograron distintos resultados al jugar como local o visitante. Hellas Verona necesita recuperar puntos ya que viene sumando de a 1 con todos empates en los 2 encuentros anteriores como local. Sassuolo no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Hellas Verona se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 3 puntos (3 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PG - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 12 5 4 0 1 6 2 Napoli 12 5 4 0 1 5 3 Roma 12 5 4 0 1 4 13 Sassuolo 6 5 2 0 3 -1 17 Hellas Verona 3 5 0 3 2 -6

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 7: vs Pisa: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Cagliari: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Como 1907: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Inter: 2 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lecce: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 7: vs Lecce: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Roma: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Cagliari: 30 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Genoa: 3 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atalanta: 9 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Horario Hellas Verona y Sassuolo, según país