Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Lecce se enfrenta ante Parma con la ilusión de salir del fondo la tabla

Lecce se enfrenta ante Parma con la ilusión de salir del fondo la tabla
Lecce se enfrenta ante Parma con la ilusión de salir del fondo la tabla
Nota IA

por Nota IA

·

Parma y Lecce se enfrentan en el estadio Ennio Tardini. El duelo se jugará el sábado 4 de octubre desde las 08:00 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juego entre Parma y Lecce se disputará el próximo sábado 4 de octubre por la fecha 6 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Lecce

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma ganó por 2-1 el juego pasado ante Torino. En los últimos 4 partidos disputados perdió 2 encuentros y empató 2. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 3.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Lecce finalizó en empate por 2-2 ante Bologna. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 10.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 31 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Lecce lo ganó por 1 a 3.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1254016
2Napoli1254015
3Roma1254014
14Parma55122-3
20Lecce25023-6

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 7: vs Genoa: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Como 1907: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Roma: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Bologna: 2 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Milan: 8 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 7: vs Sassuolo: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Udinese: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Fiorentina: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Hellas Verona: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Parma y Lecce, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Parma Lecce Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA