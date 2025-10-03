Serie A: Lecce se enfrenta ante Parma con la ilusión de salir del fondo la tabla

Parma y Lecce se enfrentan en el estadio Ennio Tardini. El duelo se jugará el sábado 4 de octubre desde las 08:00 horas.

El juego entre Parma y Lecce se disputará el próximo sábado 4 de octubre por la fecha 6 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Lecce

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma ganó por 2-1 el juego pasado ante Torino. En los últimos 4 partidos disputados perdió 2 encuentros y empató 2. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 3.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Lecce finalizó en empate por 2-2 ante Bologna. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 10.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 31 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Lecce lo ganó por 1 a 3.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 12 5 4 0 1 6 2 Napoli 12 5 4 0 1 5 3 Roma 12 5 4 0 1 4 14 Parma 5 5 1 2 2 -3 20 Lecce 2 5 0 2 3 -6

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 7: vs Genoa: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Como 1907: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Roma: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Bologna: 2 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Milan: 8 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 7: vs Sassuolo: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Udinese: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Fiorentina: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Hellas Verona: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

