Serie A: Cremonese busca derrotar a Inter para posicionarse en la cima del torneo

Todo lo que tienes que saber en la previa de Inter vs Cremonese. El duelo, a disputarse en el estadio San Siro el sábado 4 de octubre, comenzará a las 11:00 horas.
Inter recibe el próximo sábado 4 de octubre a Cremonese por la fecha 6 de la Serie A, a partir de las 11:00 horas en el estadio San Siro.
Así llegan Inter y Cremonese
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
Inter sacó un triunfo frente a Cagliari, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 perdidos, con una cifra de 7 goles en contra y registró 13 a favor.
Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A
En la fecha anterior, Cremonese logró empatar 1-1 ante Como 1907. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Pudo convertir 6 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.
El historial de los últimos 2 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 2 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de enero, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Inter fue el ganador por 1 a 2.
El local está en el quinto puesto con 9 puntos (3 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|2
|Napoli
|12
|5
|4
|0
|1
|5
|3
|Roma
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|5
|Inter
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|7
|Cremonese
|9
|5
|2
|3
|0
|2
Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 7: vs Roma: 18 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Napoli: 25 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Fiorentina: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Hellas Verona: 2 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Lazio: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 7: vs Udinese: 20 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Atalanta: 25 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Genoa: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Pisa: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Inter y Cremonese, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas