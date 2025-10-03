Serie A: Lazio se enfrentará ante Torino por la fecha 6

Torino se mide ante Lazio en el estadio Stadio Olimpico el sábado 4 de octubre a las 08:00 horas.
A partir de las 08:00 horas el próximo sábado 4 de octubre, Torino visita a Lazio en el estadio Stadio Olimpico, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Serie A.
Así llegan Lazio y Torino
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
Lazio ganó el encuentro previo ante Genoa por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 7 goles a favor.
Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A
Torino cayó derrotado 1 a 2 ante Parma. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 2 goles y recibió 10.
El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 31 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 6 puntos (2 PG - 3 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (1 PG - 1 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|2
|Napoli
|12
|5
|4
|0
|1
|5
|3
|Roma
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|12
|Lazio
|6
|5
|2
|0
|3
|3
|15
|Torino
|4
|5
|1
|1
|3
|-8
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 7: vs Atalanta: 19 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Juventus: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Pisa: 30 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Cagliari: 3 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Inter: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 7: vs Napoli: 18 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Genoa: 26 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Bologna: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Pisa: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Juventus: 8 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
Horario Lazio y Torino, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas