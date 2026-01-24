Serie A: Roma quiere aumentar su racha positiva con otra victoria

Roma y Milan se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico, con el arbitraje de Andrea Colombo. El duelo se jugará mañana desde las 14:45 horas.
Roma se enfrenta mañana ante Milan para disputar el partido por la fecha 22, en el estadio Stadio Olimpico, desde las 14:45 horas.
Así llegan Roma y Milan
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma ganó por 2-0 el juego pasado ante Torino. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 9.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Milan derrotó 1-0 a Lecce. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 3 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan lo ganó por 1 a 0.
El local está en el cuarto puesto y alcanzó 42 puntos (14 PG - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 46 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (13 PG - 7 PE - 1 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrea Colombo.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|52
|22
|17
|1
|4
|31
|2
|Milan
|46
|21
|13
|7
|1
|18
|3
|Napoli
|43
|21
|13
|4
|4
|14
|4
|Roma
|42
|21
|14
|0
|7
|14
|5
|Juventus
|39
|21
|11
|6
|4
|15
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 23: vs Udinese: 2 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Cagliari: 9 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 23: vs Bologna: 3 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Horario Roma y Milan, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas