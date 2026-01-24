Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Roma quiere aumentar su racha positiva con otra victoria

Roma quiere aumentar su racha positiva con otra victoria
Roma quiere aumentar su racha positiva con otra victoria
Nota IA

por Nota IA

·

Roma y Milan se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico, con el arbitraje de Andrea Colombo. El duelo se jugará mañana desde las 14:45 horas.

Roma se enfrenta mañana ante Milan para disputar el partido por la fecha 22, en el estadio Stadio Olimpico, desde las 14:45 horas.

Así llegan Roma y Milan

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma ganó por 2-0 el juego pasado ante Torino. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Milan derrotó 1-0 a Lecce. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 3 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan lo ganó por 1 a 0.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 42 puntos (14 PG - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 46 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (13 PG - 7 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrea Colombo.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5222171431
2Milan4621137118
3Napoli4321134414
4Roma4221140714
5Juventus3921116415

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 23: vs Udinese: 2 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Cagliari: 9 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 23: vs Bologna: 3 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Horario Roma y Milan, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Roma Milan Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA