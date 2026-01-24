Serie A: Roma quiere aumentar su racha positiva con otra victoria

Roma y Milan se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico, con el arbitraje de Andrea Colombo. El duelo se jugará mañana desde las 14:45 horas.

Así llegan Roma y Milan

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma ganó por 2-0 el juego pasado ante Torino. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Milan derrotó 1-0 a Lecce. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 3 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan lo ganó por 1 a 0.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 42 puntos (14 PG - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 46 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (13 PG - 7 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrea Colombo.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 52 22 17 1 4 31 2 Milan 46 21 13 7 1 18 3 Napoli 43 21 13 4 4 14 4 Roma 42 21 14 0 7 14 5 Juventus 39 21 11 6 4 15

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 23: vs Udinese: 2 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Cagliari: 9 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 23: vs Bologna: 3 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

