Alfonso Barco confirmó su salida de Emelec: "A nivel institucional tiene muchos problemas"

Confirmó su salida. Alfonso Barco, volante nacional, reveló que rescindió contrato con Emelec de Ecuador. El ex Universitario de Deportes indicó que se sorprendió por el mal momento que viene atravesando el club, pero destacó el apoyo de los hinchas en todo momento.

"Rescindí mi contrato con Emelec. Creo que se han podido enterar de los problemas que atraviesa el club. A mí me sorprendió, porque es una institución muy linda, con una hinchada de mucho arraigo", dijo al comienzo en Exitosa Deportes.

"Sin embargo, a nivel institucional tiene muchos problemas, y consideré que lo mejor era salir para poder seguir creciendo", complementó.

'Fonchi' espera continuar su carrera en el extranjero

En tanto, al ser consultado sobre su próximo destino, indicó que espera seguir jugando en el exterior para seguir creciendo en su carrera profesional.

"Seguramente continuaré en el extranjero. No tengo nada cerrado, pero ojalá antes de que termine el año se concrete algo", indicó.

"Todavía no tengo nada concreto. Estoy esperando que aparezca una buena oportunidad para seguir creciendo", finalizó.