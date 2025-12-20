Erick Noriega agradeció la influencia de Hernán Barcos para su llegada a Gremio: "Tuvo mucho que ver"

Erick Noriega fue uno de los futbolistas peruanos que logró emigrar en el transcurso del 2025. Luego de un primer semestre con alto nivel representando a Alianza Lima en la Liga1 y Copa Libertadores, incluso ya ganándose un lugar en la Selección Peruana, el Gremio de Brasil fue con todo por su fichaje.

Tras terminar la temporada, el ‘Samurái’ reconoció que le costó dejar Alianza Lima cuando se encontraba en plena competencia, pero tomó la decisión por el bien de su carrera.

“Fue complicado dejar Alianza porque teníamos partidos importantes, pero también era una oportunidad que no podía desaprovechar. Me fui triste, pero también alegre”, dijo en L1MAX.

Hernán Barcos, clave en su llegada a Gremio

El Gremio de Porto Alegre tiene como una de las figuras importantes en su historia a Hernán Barcos. El ‘Tricolor’ se puso en contacto con el ‘Pirata’ antes de concretar el fichaje de Erick Noriega.

“Hernán Barcos tuvo mucho que ver con mi pase a Gremio. Hablaron con él para saber cómo era yo como persona. Me ayudó y me aconsejó mucho sobre el club y la ciudad”, manifestó el futbolista.

A Erick Noriega no le tomó mucho tiempo para ganarse un lugar entre los titulares. Debutó en agosto en el Brasileirao y hasta el final del curso alcanzó un total de 14 partidos, todos como titular. Aunque ha jugado en dos posiciones, se ha asentado en la zaga de su equipo.

“Desde el primer día me sentí muy cómodo en Gremio. Pensé que me iba a costar más, pero estaba bastante adaptado. El grupo me recibió súper bien”, señaló.

¿Cuándo volverá a jugar Erick Noriega?

Erick Noriega se lesionó el pasado 22 de noviembre en el duelo contra Botafogo. El reporte médico del club señaló que presentaba la ruptura completa del tibioperoneo anteroinferior y ruptura parcial del talofibular anterior del tobillo izquierdo. No obstante, el peruano precisó que no le tomará mucho volver a la acción.

“No tengo una lesión tan grave y la recuperación será más rápida de lo que hemos pensado. Ya puedo caminar con normalidad y sentarme bien”, indicó.

Gremio comenzará la temporada 2026 disputando el Campeonato Gaúcho, en el que debutará ante el Avenida el 10 de enero. El ‘Tricolor’ terminó noveno en el Brasileirao, por lo que logró un boleto para la Copa Sudamericana del próximo año.