André Carrillo y su indirecta a Flamengo: "Corinthians no tiene dinero para fichar, pero estamos ganando títulos"

André Carrillo juega desde el 2024 en Corinthians.
André Carrillo juega desde el 2024 en Corinthians. | Fuente: Instagram André Carrillo
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

André Carrillo sumó un nuevo título con Corinthians, que se coronó campeón de la Supercopa de Brasil.

Corinthians conquistó la Supercopa de Brasil tras vencer en Brasilia por 2-0 a Flamengo e interrumpió así la racha ganadora del equipo carioca dirigido por Filipe Luis.

Es la primera vez que el club de Sao Paulo levanta este trofeo desde 1991, cuando también se impuso a Flamengo en la final.

Con esta derrota, Flamengo ve frenada una marcha triunfal que le llevó a ganar el año pasado el Campeonato Brasileño, la Copa Libertadores y la Supercopa. Además, queda empañada la vuelta al equipo del delantero Lucas Paquetá, exjugador del West Ham inglés y el fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño, calculado en 42 millones de euros.

En esa línea, André Carrillo afirmó que Corinthians sigue sumando títulos a pesar que no cuenta con el presupuesto millonario como clubes como el 'Fla'.

“El Corinthians no tiene dinero para fichar más jugadores, pero estamos ganando títulos”, dijo el futbolista peruano de 34 años.

“Querían un millón de reales por Alisson, y dijimos ‘no lo tenemos’”, añadió entre risas la 'Culebra', que arrancó de titular en el encuentro ante el actual campeón de la Copa Libertadores.

Títulos de André Carrillo con Corinthians:

TítulosAñoRival en la final
Supercopa de Brasil               2026Flamengo
Copa de Brasil               2025Vasco Da Gama
Campeonato Paulista               2025(Torneo regional)

