André Carrillo y su crítica a Ricardo Gareca: "Claudio Pizarro debió estar en Rusia 2018"

André Carrillo señaló en una reciente entrevista que Claudio Pizarro tuvo que ser convocado por Ricardo Gareca al Mundial Rusia 2018. Destacó que el 'Bombardero' fue un líder positivo en la Selección Peruana.



"Claudio Pizarro debió estar convocado en el Mundial Rusia 2018. Fue un líder positivo, un crack y debió estar, 100%. Por todo lo que hizo por el país, el respeto que le tenían los rivales en el campo, su calidad, su jerarquía, por todo", dijo en Pase Filtrado.

En otro momento, el jugador de Corinthians de Brasil dejó en claro la buena relación que tiene con el actual embajador de Bayern Munich.

"Mi relación con Claudio es muy buena. Hace poco le escribí para llamarlo, vacilarnos y ver cómo estaba. A mí me gusta siempre llamar a la gente con la que he compartido", agregó.

Carrillo también respondió si habló con el 'Tigre' Gareca una vez que se confirmó que Pizarro no jugaría el Mundial en tierras rusas.

"El jugador no puede interferir en las decisiones del DT. Yo en ese momento estaba chibolo, tenía 24-25 años. Ahí yo no podía hablar nada. Era un tema de los más grandes. Al entrenador no creo que le guste que se involucren en su trabajo. Hasta que dan la lista tú no sabes quiénes van, después ya está la lista hecha y nadie va a reclamar nada", concluyó.

Datos de Claudio Pizarro con Perú:

Jugó cuatro veces la Copa América (1999, 2004, 2007 y 2015)

Disputó 25 amistosos con Perú y anotó 10 goles

Jugó 46 partidos de Eliminatorias y anotó 6 goles