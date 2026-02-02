André Carrillo campeón de la Supercopa de Brasil: así celebro el título la 'Culebra' [VIDEO]

André Carrillo sigue sumando títulos. Y es que el peruano se coronó campeón con Corinthians al ganar el título de la Supercopa de Brasil. La 'Culebra' saltó al campo el pasado domingo para disputar su primera final de 2026 y el Timao, actual campeón de la Copa de Brasil, se enfrentó al Flamengo con el apoyo de su gran hinchada en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.

Corinthians, que tiene a André Carrillo, ganó 2-0, con goles de Gabriel Paulista y Yuri Alberto y nuestro compatriota lo celebró en grande junto a sus compañeros.



El nuevo trofeo de André Carrillo es la segunda Supercopa para Corinthians y la segunda contra el equipo rojinegro. En 1991, este elenco y el Flamengo también compitieron por este título, después de que el club ganara el Brasileirao del año anterior y el equipo de Río de Janeiro, la Copa de Brasil. El Estadio Morumbi albergó el partido, que terminó 1-0.



André Carrillo, campeón con el Corinthians

El atacante peruano llegó a Corinthians para sumar títulos y ya ha levantado el Campeonato Paulista, la Copa Brasil y acaba de sumar la Supercopa de Brasil. Con este último triunfo alcanzó 18 títulos oficiales fuera del país, convirtiendose en el segundo futbolista peruano con más conquistas internacionales.

Con la corona que sumó el fin de semana, la 'Culebra, dejó atrás a Jefferson Farfán y se encuentra actualmente a un solo título de igualar la marca de Claudio Pizarro, quien conquistó numerosas copas con las camisetas del FC Bayern y Werder Bremen.

Además, celebró en grande el nuevo título en su carrera y compartió las imágenes en sus redes sociales. Nuestro compatriota, que jugó como titular en el encuentro ante Flamengo, disfrutó su nueva conquista saltando y cantando junto a sus compañeros de equipo. El jugador de la Selección Peruana permaneció en el campo hasta los 61 minutos, siendo reemplazado por el argentino Rodrigo Garro.

La ‘culebra’ ha alcanzado un total de 18 títulos oficiales fuera del Perú. | Fuente: (Facebook Corinthians)

Hay que tener en cuenta que Corinthians, con la 'Culebra', volverá a la cancha este jueves 5 de febrero para otro partido del Torneo Paulista 2026. El 'Timao' recibirá al Capivariano en el Neo Química Arena, por la sexta jornada del Campeonato Estatal, y el partido está programado para las 6.30 p.m. hora peruana.

