Fabio Gruber sigue destacando: elegido en el once ideal en el fútbol alemán

Fabio Gruber debutó en la Selección Peruana este 2025. El defensor alemán de madre peruana debutó con la bicolor en el amistoso jugado en Chile en Rusia y su actuación fue considerada positiva. Desde ese momento, la afición nacional se encuentra a la expectativa de la carrera del defensa central.

Gruber, de 23 años, es uno de los capitanes de Núremberg y en el último partido destacó en el triunfo, con remontada incluida, por 2-1 ante Hannover 96.

Por ello, la página oficial de la Bundesliga 2 de Alemania, eligió a Gruber en el equipo ideal de la última jornada de la primera mitad de la temporada 2025/26.

El jugador de la bicolor lució la cinta de capitán de Núremberg, dejando en claro que es uno de los referentes del tradicional club alemán que lucha por volver a la Bundesliga.

¿Cuál es la posición de Núremberg?

Luego de 17 partidos disputados, Núremberg sumó 6 triunfos, 4 empates y 7 derrotas, acumulando 22 puntos y ubicándose en el octavo puesto de la Bundesliga 2.

Tras las fiestas de fin de año, la Bundesliga 2 se reanudará en las primeras semanas del 2026. Núremberg volverá a las canchas cuando juegue de local ante SV Elversberg, duelo a jugarse el sábado 17 de enero.