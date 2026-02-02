Cambio de camiseta: Felipe Chávez dejará Bayern Múnich para convertirse en jugador de Colonia

Cambio de camiseta. El volante nacional Felipe Chávez dejará Bayern Múnich para convertirse en nuevo jugador del Colonia, décimo en la actual Bundesliga.

El primero en dar la noticia fue el periodista experto en fichajes, Fabrizio Romano, quien aseguró que el peruano llegará al cuadro alemán a préstamo, con opción a comprar.

Minutos después, Bild confirmó la noticia, asegurando, además, que la cláusula de compra es de 10 millones de euros y que el Bayern Múnich también cuenta con una opción de recompra.

"Colonia tendría —entonces— una opción de compra en verano por una cifra cercana a los 10 millones de euros, aunque se dice que el Múnich tiene una cláusula de recompra", según Bild.

Felipe Chávez y su actual momento en Alemania

Felipe Chávez ha disputado dos partidos en la Bundesliga esta temporada. Pero es titular indiscutible en la Regional del Bayern Múnich (cuarta división).

Sin embargo, entrena regularmente con el primer equipo del Bayern y, recientemente, ha recibido varias ofertas de clubes de Segunda División; incluso, se habló de Italia. Además, es internacional absoluto con Perú.