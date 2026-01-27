Por su primera experiencia europea: Felipe Chávez fue convocado para el partido ante PSV por Champions League

¿Debutará en Europa? El volante peruano Felipe Chávez fue convocado para el encuentro ante PSV por la fecha 8 de la fase liga de la Champions League.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el campeón alemán dio la lista de 22 jugadores que viajarán a Eindhoven para enfrentar al cuadro neerlandés, donde se encuentra el seleccionado nacional.

De esta manera, Chávez recibe su primera convocatoria a un partido de Champions League, luego de sus buenas actuaciones en la Bundesliga y en la Youth League. De hecho, en la Primera División ya disputó dos partidos, mientras que el torneo juvenil ha disputado tres partidos y marcado dos goles.

Das ist 𝐮𝐧𝐬𝐞𝐫 𝐊𝐚𝐝𝐞𝐫 für #PSVFCB ✨ pic.twitter.com/mjLd8blBDu — FC Bayern München (@FCBayern) January 27, 2026

Bayern Munich vs PSV juegan por la fecha 8 de la Champions League

Bayern Munich aseguró un puesto en los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, para el equipo muniqués, el partido ante PSV Eindhoven va más allá de cumplir con sus obligaciones.

Y es que, tras la derrota ante Augsburg por la Bundesliga, el equipo de Vincent Kompany aspira a ofrecer una mejor actuación y afianzar sus buenas actuaciones. Además, de hacer cumplir la historia.

Bayern Munich solo ha perdido uno de los ocho encuentros ante el PSV a nivel europeo. El otro lo empató y los seis restantes los perdió. De hecho, esa única victoria ocurrió en octubre de 1999, cuando venció 2-1 a loa alemanes con goles de Ruud van Nistelrooy y Luc Nilis.