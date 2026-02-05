Felipe Chávez recibe grandes elogios de Claudio Pizarro: "Puede convertirse en pieza clave en Colonia"

El peruano Felipe Chávez ya se encuentra en plena adaptación en Colonia, club que llegó y en el cual realizó sus primeros entrenamientos después de ser prestado por Bayern Munich.

En una reciente entrevista, Claudio Pizarro opinó sobre la actualidad del joven futbolista que jugó con la Selección Peruana el amistoso ante Chile en noviembre pasado.

"A pesar de su edad, Pippo ya juega con mucha inteligencia y crea ocasiones de gol con sus pases en el último tercio del campo con regularidad, lo que se refleja en sus 50 puntos en el Bayern Campus y su merecido ascenso al equipo profesional", declaró a EXPRESS.de.

Sobre si Chávez será importante en la campaña de Colonia, el 'Bombardero de los Andes' agregó: "Con su fortaleza en la construcción del juego, puede convertirse en la pieza clave entre la defensa y el ataque del FC Köln".

"Le deseo todo lo mejor en Colonia y ojalá tenga los minutos necesarios. La directiva y la afición pueden esperar un gran jugador, y Pippo puede esperar una gran ciudad, una afición fantástica y un estadio único", culminó Pizarro.

¿Cuándo puede debutar Felipe Chávez en Colonia?

Felipe Chávez ya trabaja con sus nuevos compañeros y su debut con la camiseta de Colonia sería en el encuentro frente a Leipzig el domingo 8 de febrero por la fecha 21 de la Bundesliga.