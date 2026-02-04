Felipe Chávez y su carta de presentación en el Colonia: "Mi juego es ofensivo, creativo y peligroso"

Felipe Chávez comenzó a escribir su historia en el Colonia con una presentación en la que definió cuál será su estilo de juego. En una entrevista publicada en las redes sociales del club alemán, el peruano describió su estilo de juego en tres palabras: ofensivo, creativo y peligroso.

En una ronda de preguntas rápidas Felipe Chávez se definió como un jugador con más técnica que velocidad. "Mi juego es ofensivo, creativo y peligroso y mi mayor fortaleza en el campo es la seguridad con el balón.

En la entrevista tipo ping pong, el volante peruano contó que es admirador de Leo Messi, que no tiene rituales antes de los partidos y que tampoco tiene rituales previos a los partidos que le toca jugar.

¿Qué es algo que solo entiende alguien que viene de Perú? fue otra de las preguntas para el flamante jale del Colonia y su respuesta fue: "Estar loco... loco por el fútbol". Además, añadió que como superpoder le gustaría ser súper rápido.

Felipe Chávez, quien llegó a préstamo del Bayern Munich hasta el final de la temporada, ya entrena con el primer equipo y está a la espera de la decisión del entrenador para estrenarse con su nueva camiseta.

La entrevista completa con el jugador peruano

Hola Felipe, bienvenido a la ronda de preguntas del FC. ¿Estás listo?

Sí.

¿Madrugador o de los que duermen hasta tarde?

De los que duermen hasta tarde.

¿Ceviche o Lomo Saltado?

Ceviche.

¿Café o té?

Ninguno de los dos, pero si tengo que elegir, té.

¿Quién era tu ídolo de niño?

Messi.

¿Qué es lo típico de Perú?

La comida.

Describe tu estilo de juego en tres palabras.

Ofensivo, creativo y peligroso.

¿Velocidad o técnica?

Técnica.

¿Qué música te recuerda inmediatamente a tu hogar?

Música en español.

¿Dulce o salado?

Dulce.

¿Comida favorita antes de un partido?

Boloñesa (pasta).

¿Tienes algún ritual previo al partido?

No.

¿Mar o montañas?

Mar.

¿Qué cualidad peruana aportas al campo?

Creatividad.

¿Música favorita para calentar?

Algo en español.

¿Serie de Netflix o noche de cine?

Serie de Netflix.

¿Película de acción o comedia?

Película de acción.

¿Qué le mostrarías sin falta a tu equipo sobre Perú?

La comida y los paisajes.

¿Tu destino de vacaciones soñado?

Perú.

¿Qué superpoder te gustaría tener?

Quizás... ser rápido, súper rápido.

¿En qué eres realmente bueno, aparte del fútbol?

Yo diría que tengo una buena personalidad, sé escuchar.

¿Amanecer o atardecer?

Atardecer.

Una palabra que describa tu juego.

Ofensivo.

¿Qué es algo que solo entiende alguien que viene de Perú?

Estar loco... loco por el fútbol.

¿Tu mayor fortaleza en el campo?

Seguridad con el balón.

¿Bailar después de un gol? ¿Sí o no?

No.

¿Aficionados prefieres que sean ruidosos o creativos?

Ruidosos.

Una cosa que hay que ver o hacer en Perú sin falta.

Probar cualquier tipo de plato de comida.

Súper, eso fue todo. Gracias.

Muchas gracias.

