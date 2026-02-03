Gol peruano en Europa: Phillipp Eisele anotó y Eintrach Frankfurt clasificó en la UEFA Youth League [VIDEO]

Philipp Eisele fue una de las figuras en el triunfo del Eintracht Frankfurt sobre Athletic de Bilbao y en la clasificación de su equipo a los octavos de final de la UEFA Youth League U-19. El peruano saltó al campo como titular y con la cinta de capitán, cumpliendo una destacada actuación que selló con un gol y que culminó con el triunfo por penales.

Ante unos 1,800 espectadores, el Athletic Bilbao se adelantó pronto con gol de Oyono a los 5 minutos. A los 39' llegó la oportunidad para Philipp Eisele Yupanqui, quien convirtió el empate con un cabezazo en plancha que rebotó en la parte interior del poste y se coló en la red. Oyharcabal a los 45' volvió a adelantar para los españoles y Dzanovic a los 76' decretó el empate y abrió la posibilidad de definir en la tanda de penales.

Phillipp Eisele tiene 19 años y salió con la cinta de capitán. | Fuente: (Athletic Club)

Con un triunfo por 4-3, Eintrach Frankfurt avanzó a los octavos de final de la UEFA Youth League U-19. Ahora, el equipo alemán cambiará el foco y se preparará para la primera jornada de la Bundesliga U-19 donde enfrentará, este sábado a SGV Freiberg.

Al final del partido el entrenador Alex Meier aplaudió a sus dirigidos: "Fue una actuación excepcional de los chicos. Remontamos dos veces, lo que demuestra su carácter. Las tandas de penaltis siempre requieren un poco de suerte, pero Amil Siljevic hizo algunas paradas magníficas, incluso durante el tiempo reglamentario".

"Al final, quizás fue un poco de suerte, pero a este nivel hay que ser capaz de soportar esa presión, sobre todo fuera de casa. Los chicos lo hicieron de maravilla. También jugamos un fútbol muy bueno por momentos en la segunda parte. Estoy sumamente orgulloso de los chicos; son un grupo fantástico y es un verdadero placer trabajar con ellos", añadió.

Philipp Eisele Yupanqui tiene 19 años, nació en el Perú pero de pequeño viajó a Alemania y se formó en el Eintracht Frankfurt. Es defensa central y ya ha sido convocado a la Selección Peruana en las categorías menores.