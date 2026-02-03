Manuel Barreto: "Somos la Liga más longeva del mundo"

Manuel Barreto dijo que la Liga 1 es la más longeva del mundo y la que menos hace debutar jugadores en Sudamérica. El Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol dijo que realizaron varias sugerencias para el torneo local pero que ninguna fue adoptada en el reglamento del torneo local.



"Somos la Liga más longeva del mundo, con menores picos de intensidad, con menores debuts de jugadores por lo menos en Sudamérica. Son varias estadísticas, pero dentro de estos meses tenemos competencias con varias Selecciones y tengo bastante entusiasmo de como venimos creciendo", comentó.



Manuel Barreto contó que se hicieron varias sugerencias a la Liga 1 para promover jugadores Sub 19 pero que ninguna fue adoptada en el reglamento. "Entendiendo que la temporada pasada fue una de las mejores teniendo seis extranjeros en cancha pero no encontrábamos la necesidad de tener uno mas, pero no tomaron en cuenta lo que planteamos", apuntó.

El hoy directivo apuntó que el presente del fútbol de menores hoy en día es crudo: "Somos últimos en Sudamérica. En los últimos Sudamericanos no hemos estado bien, hemos ocupado los últimos lugares y eso es lo que vamos a intentar cambiar, estamos en una situación difícil y tenemos que logra salir de allí".



"Hemos contactado y estamos haciendo seguimiento a 220 jugadores "

El jefe de la Unidad Técnica de Menores refirió que en seis meses de trabajo han logrado tomar contacto con 220 jugadores que tienen posibilidades de integrar la Selección Peruana en sus diversas categorías. "En la sub 20 tenemos entre cuatro o cinco chicos que vienen de Europa y en este proceso de seis meses tenemos más de 220 jugadores contactados de distintas edades".





La Selección Peruana jugará el Mundial Sub 16 a fines de marzo en Francia y Manuel Barreto confirmó que llamarán a dos jugadores que juegan en Italia: "Vamos a aprovechar el torneo para que estos jugadores puedan jugar".

Manuel Barreto confirmó las declaraciones hechas por Jean Ferrari quien en su momento dijo que tuvo que obligarlo para que acepte dirigir a la Selección Peruana. "No tenia ningún interés, no sentía que era un momento para mí y efectivamente me tuvieron que convencer. No quería desenfocarme pero Jean me hizo entender de la necesidad de guiar un proceso de transición", declaró en el programa "Hablemos de Max" de la Liga 1.