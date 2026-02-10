Inter Toronto apuesta por el peruano Sebastián Gonzales Zela: "Encaja con nuestra forma de jugar", dijo el DT

Sebastián Gonzáles Zela fue anunciado como nuevo jugador del Inter Toronto de la Canadian Premier League luego de jugar, la temporada 2025, en el KF Teuta de la máxima categoría de Albania. El club canadiense lo incorporó como refuerzo para la presente temporada, con una opción en el contrato para renovar por un año más.

El peruano que pasó por clubes como Comerciantes Unidos, Coopsol, Ayacucho FC, Alianza Lima (con el que fue campeón en 2021), San Martín y Sport Boys, dijo estar feliz de sumarse al club que dirige Mauro Eustáquio. "Estoy muy feliz de pertenecer al equipo este año y con muchas ganas que empiece el campeonato. Espero verlos a todos alentando en el estadio, nos vemos pronto", expresó en un video publicado por el club.

El peruano fue campeón con Alianza Lima el 2021. | Fuente: Inter Toronto

El DT del equipo también le dio la bienvenida elogiando sus cualidades: "Sebastián es un delantero con una sólida trayectoria competitiva y un buen conocimiento de las exigencias del fútbol profesional. Ha jugado muchos partidos desde joven, ha ganado títulos y ha experimentado diferentes culturas futbolísticas. Creemos que su movimiento, su ritmo de trabajo y su mentalidad encajarán a la perfección con nuestro grupo y con nuestra forma de jugar”.

"Sebastián Gonzáles, de 26 años, llega a Toronto con un sólido currículum profesional, desarrollado en Sudamérica y Europa. El delantero ha disputado más de 150 partidos profesionales a lo largo de su carrera, principalmente en las dos primeras divisiones de Perú, consolidándose como una figura constante en el ataque de la máxima categoría nacional", apuntó el club.

"Recientemente, Gonzáles compitió en Europa con el KF Teuta, donde jugó en la máxima categoría de Albania durante la temporada 2025 y aportó una valiosa experiencia internacional. Su carrera hasta la fecha incluye más de 40 goles en competiciones profesionales, lo que refleja su capacidad para influir en los partidos tanto como goleador como creador de juego en ataque", añadió el club como parte de su presentación.

El Inter Toronto mientras el club continúa fortaleciendo sus opciones de ataque de cara a la próxima temporada. La Canadian Premier League inicia en abril y el peruano podría debutar oficialmente ante el HFX Wanderers.