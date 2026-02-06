Últimas Noticias
Las razones de Real Betis para fichar a Rafael Guzmán: solidez, equilibrio y proyección

Universitario de Deportes se quedará con el 30% del pase del defensor central.
| Fuente: (FPF)
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

·

El director de las canteras del club español dijo que el peruano se sumará a la sub-19 del club apenas se regularice el tema de visado y trabajo.

El Real Betis puso sus ojos en el peruano Rafael Guzmán y no pasó hasta llevarlo a sus filas. El club, a través de Miguel Calzado, director de las canteras, señaló que el jugador de Universitario de Deportes cumple con muchos requisitos para destacar y que su fichaje se debió principalmente a un importante potencial de crecimiento y a cualidades que encajan con el perfil de futbolista que busca desarrollar la institución verdiblanca.

"Es un chico que tiene buenas condiciones y el plan con él es el mimo que con cualquier otro chico. Se incorporará a la sub-19 para que se vaya adaptando a lo que es el club y a una liga tan competitiva como es España. Allí se va a intentar mejorarlo y desarrollarlo, con la idea que pueda dar el salto al futbol profesional", comentó el directivo en entrevista con RPP.

"Es un jugador que hay que desarrollar, tiene muchos aspectos de mejora y es un central sobrio. Incluso, cuando vino, parecía de más edad, no solo por suporte atlético, sino por su madurez en el juego a la hora de interpretar defensivamente. Es un defensa bastante equilibrado, con potencial y por eso su seguimiento", añadió Calzado.

El director de las canteras de Real Betis dijo que el seguimiento a Rafael Guzmán se ha sostenido en el tiempo debido a sus condiciones: "El tema viene desde hace un par de años en un viaje del scouting a Perú, lo observó en un partido y a partir de allí iniciamos el contacto con Universitario de Deportes. Trajimos al chico a entrenar con nosotros, le hicimos un seguimiento y esperamos a que FIFA nos deje incorporarlo".

El peruano no tiene fecha definida para pasar a formar parte del primer equipo. Miguel Calzado dijo que eso lo definirá el propio jugador con su rendimiento. "El jugador con su rendimiento y desarrollo va macando los tiempos. Es cierto que no es fácil que debute pronto, es un chico que cambia de país y de cultura, eso lleva un tiempo de adaptación. Tiene que desarrollarse y para eso está nuestra academia", comentó.

El peruano se sumará al plantel apenas resuelva sus temas de visado y permisos de trabajo. Llegará a la sub-19, equipo que es el actual campeón de España en su categoría y que además está jugando la Champions de juveniles. "Rafa tiene en ventaja el idioma, que es fundamental, eso te hace adaptar rápido y sentirse cómodo ya depende de la persona. Aquí la gente es muy hospitalaria y cercana y eso lo va a ayudar en su adaptación", finalizó el directivo.

Tags
Rafael Guzmán Universitario de Deportes Real Betis Fichajes

