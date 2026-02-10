Cusco FC se pronuncia tras polémico arbitraje de Kevin Ortega ante Universitario de Deportes

Cusco FC emitió un comunicado oficial tras la polémica generada en el partido ante Universitario de Deportes, luego de que la CONAR anunció una sanción al árbitro Kevin Ortega por el penal cobrado en los minutos finales del encuentro. El club cusqueño reafirmó su respeto hacia el sistema arbitral, aunque remarcó la importancia de que los criterios se apliquen de manera uniforme en todos los partidos del campeonato.

"El encuentro recientemente disputado fue convalidado conforme a reglamento, por lo que Cusco Fútbol Club no busca generar controversia ni polemizar sobre decisiones técnicas. No obstante, consideramos indispensable que los criterios arbitrales se apliquen de manera uniforme y equitativa para todos los clubes, en beneficio de la transparencia y credibilidad de la competencia", dice el comunicado publicado en las redes sociales del club.

Cusco FC hizo saber del respeto institucional y su trato formal con la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), los árbitros y el sistema VAR, "reconociendo la complejidad de su labor en el fútbol profesional". Además de una históricamente una relación basada en el respeto.



Como se sabe el presidente de la Conar, Juan Sulca, dijo que la jugada de Williams Riveros no era penal, sino un "contacto inevitable" y que la acción entre el jugador de la 'U' y del equipo que dirige Miguel Rondelli simplemente fue un contacto propio del deporte del fútbol.

Tras este análisis afirmó que se tomarán medidas en la Conar respecto a la actuación de Kevin Ortega, así como a Alejandro Villanueva en el VAR. "Cuando sucede esto, tenemos que tomar correctivos contra los árbitros que están implicados. En este caso, es evidente que el VAR y el árbitro de campo tienen la responsabilidad mayor", dijo.

Por su parte Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, no pudo ocultar su molestia contra el árbitro Kevin Ortega por cobrar penal a favor de Cusco FC por una acción en el área local de Williams Riveros contra Aldair Fuentes, que a la postre fue el 1-1 final: "El árbitro inventó algo que todo el estadio no vio, solo lo vio él y el VAR, y nos quita 2 puntos que creo que se lo merecían porque hicimos un buen partido”.