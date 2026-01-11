Últimas Noticias
Se prepara para la Liga1 2026: Sporting Cristal jugó un partido amistoso ante CD Moquegua

Sporting Cristal no sale campeón desde el año 2020.
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Sporting Cristal disputó un cotejo de tres tiempos ante el recién ascendido CD Moquegua.

Los celestes van con todo. Sporting Cristal sigue con su pretemporada en la Florida, todo con la mira puesta en el inicio de la Liga1 Te Apuesto y Fase 2 de la Copa Libertadores.

Justamente, a modo de preparación, Sporting Cristal jugó este domingo un amistoso ante el CD Moquegua. En esta oportunidad, el equipo que dirige el brasilero Paulo Autuori afrontó el duelo en tres tiempos en su ciudad deportiva.

El primer tiempo entre Cristal y el elenco de la sierra peruana quedó empatado a cero, en tanto que la segunda mitad fue una igualdad a dos. Allí, los rimenses anotaron por medio de Luis Iberico y Miguel Araujo.

El brasilero Gustavo Cazonatti tuvo minutos en Sporting Cristal.
Por último, pero no menos importante, en la 'SC' se impusieron en el tercer tiempo por medio de un solitario gol de Gabriel Santana, uno de sus flamantes refuerzos.

¿Cuál es el fixture de Sporting Cristal en la Liga1 Te Apuesto 2026?

Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 2: Sporting Cristal vs. FBC Melgar (L)

Fecha 3: Juan Pablo II vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario (L)

Fecha 5: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 6: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético (L)

Fecha 7: Sporting Cristal vs. Sport Boys (L)

Fecha 8: Los Chankas vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 9: Sporting Cristal vs. CD Moquegua (L)

Fecha 10: Atlético Grau vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 11: Sporting Cristal vs. UTC (L)

Fecha 12: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 13: Sporting Cristal vs. Cusco FC (L)

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 15: FC Cajamarca vs. Sporting Cristal (V)

Fecha 16: Sporting Cristal vs. ADT (L)

Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal (V)


En el Torneo Clausura 2026 se mantendrá el orden de cada fecha, pero con las localías invertidas.

Tags
Sporting Cristal Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

