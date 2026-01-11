Se prepara para la Liga1 2026: Sporting Cristal jugó un partido amistoso ante CD Moquegua

El brasilero Gustavo Cazonatti tuvo minutos en Sporting Cristal. |
Fuente: Club Sporting Cristal
Por último, pero no menos importante, en la 'SC' se impusieron en el tercer tiempo por medio de un solitario gol de Gabriel Santana, uno de sus flamantes refuerzos.
¿Cuál es el fixture de Sporting Cristal en la Liga1 Te Apuesto 2026?
Fecha 1: Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal (V)
Fecha 2: Sporting Cristal vs. FBC Melgar (L)
Fecha 3: Juan Pablo II vs. Sporting Cristal (V)
Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario (L)
Fecha 5: Sport Huancayo vs. Sporting Cristal (V)
Fecha 6: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético (L)
Fecha 7: Sporting Cristal vs. Sport Boys (L)
Fecha 8: Los Chankas vs. Sporting Cristal (V)
Fecha 9: Sporting Cristal vs. CD Moquegua (L)
Fecha 10: Atlético Grau vs. Sporting Cristal (V)
Fecha 11: Sporting Cristal vs. UTC (L)
Fecha 12: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal (V)
Fecha 13: Sporting Cristal vs. Cusco FC (L)
Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal (V)
Fecha 15: FC Cajamarca vs. Sporting Cristal (V)
Fecha 16: Sporting Cristal vs. ADT (L)
Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal (V)
En el Torneo Clausura 2026 se mantendrá el orden de cada fecha, pero con las localías invertidas.