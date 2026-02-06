Felipe Chávez ilusiona en Colonia: "Es un jugador que nos da mucha energía", dijo su DT

Felipe Chávez continúa generando buenas sensaciones en el FC Colonia. Su técnico, Lukas Kwasniok, no perdió la oportunidad de resaltar sus condiciones, su inteligencia para jugar y su capacidad para aportar dinamismo al equipo. El peruano se encuentra en medio de su proceso de adaptación al equipo, tras llegar cedido desde el Bayern de Múnich, y podría debutar este domingo. Aunque el DT ya aclaró que no lo hará como titular.

"Felipe es un jugador que nos da mucha energía, sobre todo al final. Hasta un ciego puede ver que tiene una buena zurda. Lo que lo distingue de muchos buenos futbolistas no es solo su actividad cuando tiene el balón, sino su ingenio y proactividad para ganarlo", dijo el entrenador tras las primeras prácticas del peruano con su nueva camiseta.

"Pero su actividad no termina con eso, él da el pase y se mantiene activo. Posee una gran comprensión del juego combinada con una actividad constante. Esto le permite destacar en la Bundesliga, a pesar de sus desventajas físicas en comparación con jugadores más robustos. Ya lo hemos visto en los entrenamientos", añadió el DT.

Felipe Chávez será titular el domingo ante Leipzig. La respuesta de Lukas Kwasniok fue un contundente ¡no!, pero el DT dio sus razones para no considerarlo en el once inicial: "Creo que lo estamos haciendo muy bien en el mediocampo en este momento. Contra el Leipzig, donde el campo es muy amplio, el camino hacia la portería rival será largo, y no esperamos un partido dominante; simplemente no le haría ningún favor al jugador".

La prensa que tiene a cargo la cobertura de los entrenamientos de Colonia afirmó que el entrenador no quiere encasillar a Felipe Chávez en una posición específica, sino que se está centrando más en su perfil general. "Kwasniok lo ve a medio camino entre un centrocampista ofensivo y un centrocampista defensivo. De hecho, Chávez es considerado un jugador técnicamente talentoso, una fuerza creativa capaz de crear momentos de sorpresa, quizás no un caballo de batalla", apuntó un medio alemán.

El peruano llegó cedido por el FC Bayern de Múnich y ambas partes esperan que el jugador se desarrolle. El campeón alemán, con récords históricos, espera que juegue con regularidad. Claudio Pizarro, exjugador de Colonia, dijo que puede convertirse en una pieza clave del equipo.