Oficial: Sergio Peña fue anunciado como nuevo fichaje de Sakaryaspor de la segunda división turca

Sakaryaspor es el primer club turco en la carrera de Sergio Peña.
| Fuente: Sakaryaspor
Renzo Castillo Lazo

Renzo Castillo Lazo

·

Sergio Peña firmó contrato con el Sakaryaspor tras desvincularse de Alianza Lima.

Vuelve al fútbol del exterior. Sergio Peña ya es nuevo jugador del Sakaryaspor, elenco que actualmente se desempeña en la segunda división del fútbol turco en la temporada 2025-26.

Fue por medio de sus redes sociales oficiales que en el Sakaryaspor le dieron la bienvenida al volante peruano Sergio Peña. El mediocampista firmó contrato luego de rescindir su vínculo con Alianza Lima en los últimos días.

"Nuestro club ha llegado a un acuerdo con Sergio Peña. Le deseamos mucho éxito con nuestra camiseta verdinegra", fue lo que le dijeron al mediocampista. Retorna al deporte rey del Viejo Continente luego de lo que fue su pasó en el PAOK de Grecia.

Más información en breve...

Sergio Peña Fútbol internacional Fichajes

