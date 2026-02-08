No pudo ser para Felipe Chávez: debutó con el Colonia, aunque su equipo perdió en la Bundesliga

Felipe Chávez debutó en la Bundesliga con el Bayern Munich, pero al no tener mucho espacio en el club bávaro, pasó a préstamo al Colonia.

Es así que esta semana, el volante ofensivo Felipe Chávez se sumó a los entrenamientos del Colonia. Trabajó junto a sus compañeros y este domingo tuvo sus primeros minutos en su nuevo elenco en lo que fue el partido de local ante el siempre complicado Leipzig (derrota 2-1) por la fecha 21 de la Bundesliga 2025-26.

Chávez, en este cotejo, fue suplente e ingresó a los 90 minutos en reemplazo del alemán Jan Thielmann. En el RheinEnergieStadion, el jugador nacional no gozó de muchas ocasiones para mostrarse.



Lo que fue el partido de Colonia con Felipe Chávez

La visita abrió el marcador por medio de Christoph Baumgartner a los 29 minutos, en tanto que Jan Thielmann igualó las cosas en el 51'.

Cinco minutos más tarde el mismo Baumgartner se encargó de poner el 2-1 final a favor de los 'toros' en condición de visitante.

Con este resultado, el Colonia de Felipe Chávez sigue en el décimo lugar de la tabla de posiciones de la Bundesliga con 23 puntos. En la siguiente fecha visita a Stuttgart.

La llegada de Felipe Chávez a Colonia

En una entrevista tipo ping pong en las redes sociales del Colonia, el volante peruano contó que es admirador de Lionel Messi que no tiene rituales antes de los partidos y que tampoco tiene rituales previos a los partidos que le toca jugar.

"Mi juego es ofensivo, creativo y peligroso y mi mayor fortaleza en el campo es la seguridad con el balón", dijo Felipe Chávez al final de la conversación.