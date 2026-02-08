Con Sonne titular y Grimaldo entrando: Sparta Praga goleó y sigue en la pelea por la punta de la liga checa

Oliver Sonne y Joao Grimaldo juegan juntos a nivel de clubes ya que para lo que queda de la temporada 2025-26, en el fútbol europeo, ambos son parte del Sparta Praga.

Justamente, este domingo, tanto Oliver Sonne como Joao Grimaldo tuvieron minutos en la goleada 3-0 del Sparta Praga frente al Zlin de visitante. El partido fue por la fecha 21 de la liga de República Checa de primera división.

Sonne, por ejemplo, fue titular y estuvo todo el partido que se jugó en el Stadion Letna. Por su parte, Grimaldo ingresó en la segunda parte a los 78' en reemplazo de su compañero ecuatoriano John Mercado.

⭐⭐⭐ VICTORY



Three goals, three points 🤷‍♂️ pic.twitter.com/o8Eo3VH9Xr — AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) February 8, 2026

En el Sparta Praga tuvieron que esperar hasta el segundo para abrir el marcador. Así, Albion Rrahmani anotó para la visita a los 65 minutos.

Después, llegó el turno de John Mercado y Lukas Haraslin, quienes a los 74' y 86' sentenciaron las cosas a favor del club de los peruanos.

Con este resultado, Sparta Praga sigue en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 44 puntos, a cinco unidades del líder Slavia Praga. En la próxima jornada le toca jugar de local contra Hradec Králové.

Oliver Sonne en la Conference League, a diferencia de Grimaldo

Sparta Praga consideró a Oliver Sonne para la Conference League, pero no a Grimaldo. Esto ya que el club checo ya dio su lista final para lo que resta de campaña en dicho campeonato que organiza UEFA.

"Andrew Irving, Oliver Sonne y Matyas Vojta completarán la lista de jugadores para la parte restante de la Conference League", fue lo que publicó el club por medio de sus redes sociales.

Hay que tener en cuenta que este elenco solo podía inscribir a tres jugadores nuevos para el torneo UEFA. Así, se decidieron por el danés-peruano, quien llegó a modo de préstamo procedente del Burnley.