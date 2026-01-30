Oliver Sonne apunta alto en Sparta Praga: "Quiero jugar mucho e integrarme de la mejor manera"

Una nueva aventura para Oliver Sonne. Tras salir a préstamo del Burnley, el lateral derecho peruano-danés firmó contrato con el Sparta Praga hasta el final de la presente temporada europea.

En el Sparta Praga, de República Checa, Oliver Sonne tendrá como compañero a Joao Grimaldo. El defensa dio una breve entrevista para la prensa de su nuevo conjunto y comentó lo que será verse las caras con su compañero en la Selección Peruana.

"Estoy feliz y complacido de estar aquí. Ser parte de este club. Mi abuela es peruana y decidí ir al equipo nacional, pese a que pasé toda mi infancia en Dinamarca. Allí conocí a Joao y es un gran talento. Es bueno verlo nuevamente", dijo Sonne en un primer momento.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

𝐒apa Inca 🌞 pic.twitter.com/GkqPLrqbQX — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 29, 2026

La expectativa de Oliver Sonne en Sparta Praga

Más adelante, al popular 'Soni' le pidieron cómo es que se describe como futbolista. Va por ganar minutos en el corto plazo.

"Soy un jugador y voy arriba y abajo. Corro mucho por la banda y espero colaborar con asistencias. Juego con una gran energía", indicó el también exjugador del Silkeborg IF.

Por último, pero no menos importante, Oliver Sonne dio cuenta de su objetivo inmediato en el Sparta Praga. Allí, jugará la liga checa de primera división y también los octavos de final de la UEFA Conference League.

"Primero quiero jugar mucho e integrarme de la mejor manera. Después el tiempo lo dirá y es importante para mí probarme en un equipo y demostrar que tengo calidad", añadió.

En Sparta Praga destacan a Oliver Sonne

El exfutbolista Tomas Rosicky, dirigente del Sparta Praga, llenó de elogios a Oliver Sonne tras su firma de contrato. Indicó que tiene amplia experiencia en el fútbol inglés y espera que se convierta en una parte valiosa del club.

2Traemos a un jugador que cumple nuestras demandas de intensidad, dinámica y coraje en la ofensiva. Creemos que, gracias a su calidad futbolística, mentalidad y carácter, encajará bien en el entorno Sparta y se convertirá en una parte válida del equipo", declaró.