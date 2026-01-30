Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Mano Menezes en la Selección Peruana: ¿quiénes componen su comando técnico en la ‘Bicolor’?

Mano Menezes firmó hasta el año 2030 con la Selección Peruana.
Mano Menezes firmó hasta el año 2030 con la Selección Peruana. | Fuente: FPF
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El entrenador brasilero Mano Menezes tiene el objetivo de clasificar a Perú al Mundial 2030.

Mano Menezes ya es de la ‘Bicolor’. El pasado jueves, el entrenador brasilero fue presentado como nuevo director técnico de Perú en el camino hacia las Eliminatorias al Mundial 2030.

"Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes en temas de resultados, pero estamos aquí porque creemos que podemos hacer algo para retomar ese camino", sostuvo Mano Menezes, en conferencia de prensa, como nuevo director técnico de la Selección Peruana.

No todo queda allí, porque Menezes no llega solo a la ‘Blanquirroja’. Su presentación fue en conjunto con el comando técnico, con el cual buscará poner al equipo nacional en la Copa del Mundo, que se jugará en cuatro años y medio.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Mano Menezes tiene pasado como DT de Gremio de Porto Alegre.
Mano Menezes tiene pasado como DT de Gremio de Porto Alegre. | Fuente: Selección Peruana - FPF

Este es el equipo de Mano Menezes

Primero tenemos a Sidnei de Espirito, quien es el asistente técnico. Según una breve reseña en el portal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), "trabaja desde hace 23 años con 'Mano' Menezes" y "fue parte de equipos ganadores de títulos importantes, incluyendo la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño con Sao Paulo en la década del noventa".

Después, quien firmó en la bicolor como asistente de Performance es Bruno Mazzioti. "Cuenta con amplia trayectoria en el fútbol mundial. Pasó por las selecciones absolutas de Brasil y Uruguay y clubes como Corinthians, Arsenal, PSG, Real Valladolid de España, entre otros", señalan respecto a su trayecto.

Otro de los que acompañan a Mano Menezes en la Selección Peruana es Guilherme de Melo, preparador físico. En la FPF destacaron que trabajó con la selección uruguaya en el paso de esta en Qatar 202, mientras que a nivel de clubes pasó por el Panathinaikos, Sevilla y Bolívar.

También, se confirmó que el DT de la Selección Sub 20 será Thiago Kosloki. "Trabajó con Mano Menezes cuatro años en Corinthians, Fluminense y Gremio. Fue auxiliar técnico de la selección brasilera Sub 20 y de la selección absoluta de su país", indican respecto a su experiencia.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección Peruana Mano Menezes FPF

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA