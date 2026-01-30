Mano Menezes en la Selección Peruana: ¿quiénes componen su comando técnico en la ‘Bicolor’?

Mano Menezes ya es de la ‘Bicolor’. El pasado jueves, el entrenador brasilero fue presentado como nuevo director técnico de Perú en el camino hacia las Eliminatorias al Mundial 2030.

"Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes en temas de resultados, pero estamos aquí porque creemos que podemos hacer algo para retomar ese camino", sostuvo Mano Menezes, en conferencia de prensa, como nuevo director técnico de la Selección Peruana.

No todo queda allí, porque Menezes no llega solo a la ‘Blanquirroja’. Su presentación fue en conjunto con el comando técnico, con el cual buscará poner al equipo nacional en la Copa del Mundo, que se jugará en cuatro años y medio.