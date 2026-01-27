Últimas Noticias
Oliver Sonne será nuevo jugador del Sparta Praga, según prensa danesa

Oliver Sonne llegó a Burnley en la temporada 2024-2025
Oliver Sonne llegó a Burnley en la temporada 2024-2025 | Fuente: Instagram | Fotógrafo: Oliver Sonne
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Tipsbladet reveló que Oliver Sonne llegará al Sparta Praga hasta finales del temporada sin opción a compra.

Dejó de ser un rumor. El lateral peruano-danés Oliver Sonne dejará el Burnley de la Premier League para mudarse al Sparta Praga, equipo donde milita Joao Grimaldo.

De acuerdo con el portal danés Tipsbladet, el equipo inglés y checo llegaron a un acuerdo por el traspaso del jugador, quien estará en el Sparta Praga hasta finales de temporada sin opción a compra. Además, reveló que el jugador pasará exámenes médicos el jueves antes de firmar el préstamo.

"Oliver Sonne se incorpora al Sparta Praga cedido por lo que resta de temporada. El Burnley y el gigante checo, que tiene como entrenador a Brian Priske, han llegado a un acuerdo para el traspaso", informó el medio.

Oliver Sonne y su paso por Burnley

Oliver Sonne llegó al Burnley desde el Silkeborg a cambio de 3 millones de euros. En sus primeros meses en el club, cuando militaba en la Championship, disputó cinco encuentros y no marcó goles.

Ya en la Premier League, el lateral derecho de la Selección Peruana empezó como titular, pero perdió espacio en el equipo. A pesar de ello, ha jugado 10 partidos y marcados dos goles. 

Oliver Sonne Sparta Praga Joao Grimaldo

