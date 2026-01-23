Últimas Noticias
En la mira: un grande del futbol danés apunta al fichaje de Oliver Sonne en el mercado europeo de pases

Oliver Sonne tiene un valor de 4 millones de euros para el portal Transfermarkt.
Oliver Sonne tiene un valor de 4 millones de euros para el portal Transfermarkt. | Fuente: Oliver Sonne
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La prensa de Dinamarca reporta que uno de los clubes de ese país va con todo por Oliver Sonne.

Oliver Sonne no pasa por un buen presente en el Burnley ya que no goza de minutos en el club dirigido por Scott Parker. Por ello, el lateral peruano estaría apuntando a salir del cuadro inglés en el mercado de fichajes europeo.

De hecho, según el medio deportivo danés Bold, el FC Copenhague se ha interesado seriamente en contar con los servicios de Oliver Sonne para lo que resta de la temporada 2025-26 en el Viejo Continente. Quieren al internacional con la Selección Peruana a modo de préstamo desde el Burnley.

"El Copenhague busca refuerzos en el puesto de lateral derecho y la solución podría ser Sonne en un contrato de préstamo", es lo que indica el citado medio de Europa.

Oliver Sonne cumple su primera temporada en el fútbol de Inglatera.
Oliver Sonne cumple su primera temporada en el fútbol de Inglatera. | Fuente: Burnley FC

Si es que finalmente se da su cesión al cuadro danés, jugará al lado de otro peruano en este conjunto: Marcos López, quien tiene pasado en el Feyenoord y Sporting Cristal.

¿Saldrá Sonne rumbo a Copenhague?

Hace unos días, en declaraciones que recoge SKY Sports, el entrenador del Burnley fue consultado respecto a la posibilidad de que su aún futbolista deje la institución.

"De nuevo, depende de nuestras circunstancias y tomaremos la decisión sobre quién creemos que puede tener minutos de juego", fue lo que sostuvo con relación a Oliver Sonne en conferencia de prensa.

Además, desde Dinamarca, dieron cuenta sobre lo que ha jugado Sonne a lo largo de la presente campaña en Inglaterra. Ha disputado 435 minutos repartidos en diez partidos esta temporada. Se unió al Burnley procedente del Silkeborg hace un año y tiene contrato con el club inglés hasta 2029. 

Incluso, en el mes de diciembre del año 2023 -cuando jugaba en el Silkeborg- se le vinculó con el Copenhague y en ese momento respondió sin problemas. "Creo que es un club emocionante y que juega al más alto nivel", apuntó el también futbolista danés nacionalizado peruano.

