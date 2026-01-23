En la mira: un grande del futbol danés apunta al fichaje de Oliver Sonne en el mercado europeo de pases

Oliver Sonne no pasa por un buen presente en el Burnley ya que no goza de minutos en el club dirigido por Scott Parker. Por ello, el lateral peruano estaría apuntando a salir del cuadro inglés en el mercado de fichajes europeo.
De hecho, según el medio deportivo danés Bold, el FC Copenhague se ha interesado seriamente en contar con los servicios de Oliver Sonne para lo que resta de la temporada 2025-26 en el Viejo Continente. Quieren al internacional con la Selección Peruana a modo de préstamo desde el Burnley.
"El Copenhague busca refuerzos en el puesto de lateral derecho y la solución podría ser Sonne en un contrato de préstamo", es lo que indica el citado medio de Europa.