En la mira: un grande del futbol danés apunta al fichaje de Oliver Sonne en el mercado europeo de pases

Oliver Sonne cumple su primera temporada en el fútbol de Inglatera. | Fuente: Burnley FC

Si es que finalmente se da su cesión al cuadro danés, jugará al lado de otro peruano en este conjunto: Marcos López, quien tiene pasado en el Feyenoord y Sporting Cristal.

¿Saldrá Sonne rumbo a Copenhague?

Hace unos días, en declaraciones que recoge SKY Sports, el entrenador del Burnley fue consultado respecto a la posibilidad de que su aún futbolista deje la institución.

"De nuevo, depende de nuestras circunstancias y tomaremos la decisión sobre quién creemos que puede tener minutos de juego", fue lo que sostuvo con relación a Oliver Sonne en conferencia de prensa.

Además, desde Dinamarca, dieron cuenta sobre lo que ha jugado Sonne a lo largo de la presente campaña en Inglaterra. Ha disputado 435 minutos repartidos en diez partidos esta temporada. Se unió al Burnley procedente del Silkeborg hace un año y tiene contrato con el club inglés hasta 2029.

Incluso, en el mes de diciembre del año 2023 -cuando jugaba en el Silkeborg- se le vinculó con el Copenhague y en ese momento respondió sin problemas. "Creo que es un club emocionante y que juega al más alto nivel", apuntó el también futbolista danés nacionalizado peruano.