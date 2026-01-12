Christian Cueva criticó declaraciones de Renato Tapia: "No es el momento para que haya salido a hablar"

Dio su punto de vista. Christian Cueva, futbolista de Juan Pablo II, se mostró contrariado por las declaraciones de Renato Tapia, quien aseguró que existe hipocresía en el entorno de la Selección Peruana.

En conversación con Radio Ovación, dijo que no era momento para que el volante haya salido a hablar y que los problemas debieron arreglarse en su momento.

"Si bien es cierto me saltó la noticia, particularmente, me parece que los momentos para hablar o para salir a hablar no eran. No es el momento para que Renato haya salido a hablar. No lo comparto", indicó en un inicio.

"Es un compañero que siempre voy a respetar, que siempre le voy a desear lo mejor. Creo que es algo que en su momento, cuando nosotros estuvimos ahí y cosas que se pudieron mejorar o tenían que solucionarse, se tuvo que hablar", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Los problemas que arreglaban en su momento

Luego, el exvolante de la Bicolor aseguró que los pequeños problemas que existieron siempre se arreglaron de la mejor manera posible.

"Yo creo que, en todo este tiempo que he estado en la selección, las pequeñas cosas que ha habido, porque siempre en una familia habrá cosas que solucionar y problemas, lo hemos hecho de la manera más correcta", dijo.

"Pero creo que las cosas que en algún momento, como jugador, uno lo pensó, se debieron solucionar de manera interna. De manera particular, yo siento eso", enfatizó.

"No comparto que uno diga que la única manera de protestar es saliendo de la Selección. Yo en ningún momento me salí de la Selección y te pueden decir muchas personas (...) Eso de protestar no yendo a la Selección no es una respuesta adecuada porque somos adultos", finalizó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!