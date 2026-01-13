¿Renato Tapia le responde a Christian Cueva? "Dime dónde trabajas y te diré quién eres"

Renato Tapia dio a conocer su crítica sobre la situación interna en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por la cual consideró que existe hipocresía desde el mismo lado de los jugadores que representan a la Selección Peruana.

La opinión del futbolista del Al Wasl no fue ajena para Christian Cueva, su excompañero en la Bicolor y con quien consiguió la clasificación al Mundial de Rusia, que señaló que Tapia no calculó el momento oportuno para expresar al respecto.

Pareceres distintos entre dos referentes de la Selección Peruana en los últimos años, que no quedó únicamente en sus declaraciones. Renato Tapia volvió a pronunciarse con un mensaje que apuntaría hacia Christian Cueva.

Renato Tapia frente a Christian Cueva

“Me parece que los momentos para hablar no eran. No lo comparto. Renato es un compañero que siempre voy a respetar, que siempre le voy a desear lo mejor. Creo que es algo que, en su momento, cuando nosotros estuvimos ahí y cosas que se pudieron mejorar o tenían que solucionarse, se tuvo que hablar”, mencionó ‘Aladino’ en Radio Ovación.

Tras esto, Renato Tapia realizó una publicación a través de su cuenta de ‘X’, el cual estaría dirigido hacia Christian Cueva, quien actualmente forma parte del Juan Pablo II College, club del cual es dueño Agustín Lozano, el presidente de la FPF.

“Dime donde trabajas y te diré quién eres”, escribió, agregando símbolos de risas y sueño.

dime donde trabajas y te diré quien eres😂😴 — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) January 13, 2026

Renato Tapia apuntó contra la FPF y la Selección Peruana

Renato Tapia se manifestó sobre los problemas que existen en el plantel de la Selección Peruana y que están asociados al entorno dirigencial de la FPF, algo que considera afecta al rendimiento deportivo.

“Hay mucha hipocresía en todos lados. Uno sale a hablar de la Federación y dicen ‘ah, pero quién se cree’. Dentro de la selección pasan un montón de problemas que nadie va a hablar”, dijo en Doble Punta.

“Si tú le preguntas a cualquier jugador va a decir ‘nosotros somos de la selección y tenemos que ir siempre’, y no es así”, señaló sobre la postura de protestar ante situaciones controversiales vinculadas con la entidad deportiva.

“Lastimosamente, hemos llegado a un punto en el que la única manera de protestar es retirarnos de la selección, pero nadie quiere hacerlo, nadie quiere asumir ese reto”, resaltó.