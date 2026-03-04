Últimas Noticias
Mano Menezes se reunirá con la Conar: "Hay que uniformizar criterios", dijo Jean Ferrari

Mano Menezez quiere asistir a todos los partidos de la Liga 1.
por Rosario Salazar Neyra

Jean Ferrari confirmó que sostendrán una reunión con la Conar para hablar de uniformizar criterios en el arbitraje y sobre el uso del VAR en el torneo local.

Jean Ferrari confirmó que existe una conversación pendiente entre el comando técnico de la Selección Peruana y la Comisión Nacional de Árbitros (Conar).

El director de la Federación Peruana de Fútbol dijo que se buscará uniformizar criterios en las decisiones de los árbitros y que el VAR no perjudique la fluidez del juego.

"Hay una conversación pendiente entre el comando técnico de la Selección Peruana y Conar. Va a haber una comunicación de todas maneras, no se le ha dado la prioridad a eso, pero la reunión se tiene que dar", sostuvo Jean Ferrari quien comentó que hay preocupación en el técnico Mano Menezez por las decisiones del VAR y la actuación de los árbitros en el torneo local.  

"No solo el problema es el VAR; también la fluidez del juego se ve perjudicada. Hay que buscar que exista continuidad, y eso es tarea de los árbitros. No puede ser que para un árbitro una acción tenga un criterio y para otro sea diferente. Eso se tiene que uniformizar, se tiene que estandarizar", dijo Jean Ferrari en entrevista con Modo Fútbol.

Jean Ferrari afirmó que las equivocaciones arbitrales son parte del folclore del juego, pero que con el VAR se evidencian más.

"Siempre habrá error humano, el problema es si es adrede. A partir de eso, la Conar debe ver el tema con mayor cuidado", puntualizó.

La preocupación de Mano Menezez

El directivo de la FPF comentó que el entrenador de la Selección Peruana está preocupado por las distancias que tienen los equipos, luego de asistir a dos partidos de la Liga 1.

"En el Sporting Cristal vs. Universitario que era de alto nivel, me preguntaba si el juego en el Perú era con esas distancias tan marcadas entre líneas. Obviamente le dije que no", declaró Jean Ferrari.

"Cuando el juego más compacto, más reducido, hay menor sobre esfuerzo físico. Hay que acortar distancias en el juego. Cuando fuimos a ver el Sport Boys vs. CD Moquegua, se repetían las distancias y eso observó mucho al entrenador", finalizó.

Tags
Selección Peruana Conar Jean Ferrari Liga 1 Mano Menezez

