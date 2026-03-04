Mano Menezes se reunirá con la Conar: "Hay que uniformizar criterios", dijo Jean Ferrari

Jean Ferrari confirmó que existe una conversación pendiente entre el comando técnico de la Selección Peruana y la Comisión Nacional de Árbitros (Conar).

El director de la Federación Peruana de Fútbol dijo que se buscará uniformizar criterios en las decisiones de los árbitros y que el VAR no perjudique la fluidez del juego.

"Hay una conversación pendiente entre el comando técnico de la Selección Peruana y Conar. Va a haber una comunicación de todas maneras, no se le ha dado la prioridad a eso, pero la reunión se tiene que dar", sostuvo Jean Ferrari quien comentó que hay preocupación en el técnico Mano Menezez por las decisiones del VAR y la actuación de los árbitros en el torneo local.

"No solo el problema es el VAR; también la fluidez del juego se ve perjudicada. Hay que buscar que exista continuidad, y eso es tarea de los árbitros. No puede ser que para un árbitro una acción tenga un criterio y para otro sea diferente. Eso se tiene que uniformizar, se tiene que estandarizar", dijo Jean Ferrari en entrevista con Modo Fútbol.

Jean Ferrari afirmó que las equivocaciones arbitrales son parte del folclore del juego, pero que con el VAR se evidencian más.

"Siempre habrá error humano, el problema es si es adrede. A partir de eso, la Conar debe ver el tema con mayor cuidado", puntualizó.

𝗦𝗲𝗴𝘂𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹 💪🏼⚽️



Nuestro DT Mano Menezes y su comando técnico siguen de cerca la @Liga1TeApuesto pensando en la próxima convocatoria de #LaBicolor 🇵🇪 para los amistosos.



🔗https://t.co/Qvby9g1qZD#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/VUfJjSGGgS — La Bicolor (@SeleccionPeru) March 1, 2026

La preocupación de Mano Menezez

El directivo de la FPF comentó que el entrenador de la Selección Peruana está preocupado por las distancias que tienen los equipos, luego de asistir a dos partidos de la Liga 1.

"En el Sporting Cristal vs. Universitario que era de alto nivel, me preguntaba si el juego en el Perú era con esas distancias tan marcadas entre líneas. Obviamente le dije que no", declaró Jean Ferrari.

"Cuando el juego más compacto, más reducido, hay menor sobre esfuerzo físico. Hay que acortar distancias en el juego. Cuando fuimos a ver el Sport Boys vs. CD Moquegua, se repetían las distancias y eso observó mucho al entrenador", finalizó.