Jairo Vélez y la exigencia blanquiazul: "Como Alianza Lima tenemos que ganar todos los partidos"

Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo en partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores y Jairo Vélez ya puso la vara alta para el equipo. El volante afirmó que Alianza Lima, como equipo grande, está obligado a ganar siempre. Los íntimos juegan este miércoles en el estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay), en partido programado para las 7:30 p.m. hora peruana.

"Es un partido muy importante para nosotros y como Alianza Lima tenemos que ganar todos los partidos", dijo minutos antes de abordar el vuelo. Los blanquiazules viajaron a Paraguay este martes con dos bajas importantes: Luis Advíncula y Luis Ramos, quienes resultaron lesionados tras el partido ante Sport Huancayo en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.



"Estos partidos internacionales son complicados, son duros, vamos con la mentalidad de hacer un buen partido y traer los tres puntos", añadió el volante de Alianza Lima. El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 11 de febrero, a las 7:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

Semana de 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬. 💙



El rival de los blanquiazules llega al partido con una racha negativa. De los tres partidos que ha jugado en el Torneo Apertura, perdió ante Sportivo Luqueño por 2-1, Nacional lo goleó por 5-1 y empató sin goles ante Olimpia. Alianza Lima, en tanto, ganó en su único partido de la Liga 1 ante Sport Huancayo por 2-1 jugando de visita.

Para este partido por Copa Libertadores, Jairo Vélez sería titular. El posible once blanquiazul que mandará al campo Pablo Guede estaría conformado por: Guillermo Viscarra; D' Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Jairo Vélez, Gianfranco Chavez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.

Sobre la posibilidad de jugar por la Selección Peruana, luego que obtuviera la nacionalidad en septiembre de 2024 y cumpliera con el requisito de residencia de cinco años. El jugador nacido en Ecuador dijo no conocer aun la respuesta de FIFA. "Sé lo mismo que ustedes, sí inicié el cambio, pero no tengo el resultado todavía", puntualizó.

