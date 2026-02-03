Últimas Noticias
¿Dónde ver el Sudamericano Femenino Sub 20 por TV y streaming?

Dónde ver el Sudamericano Femenino Sub 20 | Fuente: X
La Bicolor fue ubicada en el grupo B junto a Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador.

Este miércoles 4 de febrero arranca en Paraguay el Sudamericano Femenino Sub 20, donde la Selección Peruana buscará uno de los cuatro cupos para el Mundial de la categoría que se jugará en Polonia.

La Bicolor fue ubicada en el grupo B junto a Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. Mientras que en el grupo A se encuentran Paraguay, Colombia, Venezuela, Chile y Uruguay.

Conoce por dónde ver el Sudamericano Femenino Sub 20 por TV y streaming.

Grupos del Sudamericano Femenino Sub 20 2026

Grupo A: Paraguay, Colombia, Venezuela, Chile y Uruguay.

Grupo B: Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

¿Dónde ver el Sudamericano Femenino Sub 20 2026 EN VIVO y DIRECTO en Perú y Sudamérica?

En Perú, el Sudamericano Femenino Sub 20 se podrá ver EN VIVO a través de DSports. En Sudamérica, se transmitirá también por DSports, Canal 13 (Chile) y Caracol (Colombia).

¿Cómo ver el Sudamericano Femenino Sub 20 2026 EN VIVO vía streaming?

El Sudamericano Femenino Sub 20 2026 se podrá ver EN VIVO vía streaming por DGO y Ditu.

Sudamericano Femenino Sub 20 Selección Peruana

