Perú vs Bolivia en vivo: se enfrentan en Chincha en amistoso en Chincha

Perú recibirá a Bolivia en lo que representa su último partido del 2025. Al no ser fecha FIFA, el combinado nacional no cuenta con la mayoría de los habituales titulares, aunque en lo positivo se podrá obdservr a jóvenes valores que dentro de poco serán referentes.

Este encuentro se jugará en Chincha y Perú tendrá en el banco al argentino Gerardo Ameli, que sí cuenta con Pedro Gallese en la portería. El 'Pulpo' será clave para imponer su jerarquia.

Perú vs Bolivia: Altas y bajas para el último amistoso de la ‘Bicolor’ en el año

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Bolivia en vivo por el último amistoso del año?

El partido Perú vs. Bolivia se disputará el domingo 21 de diciembre en el estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en la ciudad de Chincha, Ica. El recinto tiene capacidad para recibir a 14,000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Bolivia en vivo por el último amistoso del año?

En Perú , el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 3:30 p.m.

, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 3:30 p.m. En Argentina, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 330 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 4:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 2:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 3:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Perú vs Bolivia en vivo?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver EN VIVO por TV -de manera exclusiva- a través de América Televisión (Canal 4). Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Perú vs Bolivia: ¿Quién es favorito según las apuestas?

La Seelcción Peruana es el favorito en la casa de apuestas al jugar de local este amistoso.

Segú Apuesta Total, un triunfo de Perú paga 1.85. En tanto. el empate tiene como cuota 3.5. Mientras que la victoria de Bolivia paga 4.40.