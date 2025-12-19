Perú vs. Bolivia en vivo: ¿a qué hora juegan en Chincha y dónde ver último amistoso del año?

Sigue los detalles del compromiso de la Selección Peruana, que será dirigido por el entrenador argentino Gerardo Ameli.

Perú tendrá su último amistoso internacional del 2025, cuando mida fuerzas ante Bolivia, que se prepara para el repechaje al Mundial 2026. El duelo se llevará a cabo el domingo, 21 de diciembre, en la ciudad de Chincha.

Para este duelo, en donde la Selección Peruana estará conformada por jugadores de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), como entrenador estará Gerardo Ameli, ex Alianza Atlético.

En las últimas la Federación Boliviana de Fútbol anunció que el entrenador Óscar Villegas convocó a Jesús Maraude (Always Ready), Santiago Arce (San Antonio), Leonardo Justiniano (San Antonio) y Bruno Poveda (GV San José) para este compromiso.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Bolivia en vivo por el último amistoso del año?

El partido Perú vs. Bolivia se disputará el domingo 21 de diciembre en el estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en la ciudad de Chincha, Ica. El recinto tiene capacidad para recibir a 14,000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs. Bolivia en vivo por el último amistoso del año?

En Perú , el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 3:30 p.m.

, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 3:30 p.m. En Argentina, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 330 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 4:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 2:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Perú vs. Bolivia comienza a las 3:30 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs. Bolivia en vivo por TV y streaming?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver EN VIVO por TV -de manera exclusiva- a través de América Televisión (Canal 4). Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Perú vs. Bolivia: precios de entradas

Aquí los precios asignados para las entradas a este compromiso Se podrán adquirir en la página web Joinnus.

Sur: 65,06 soles

Norte: 65,06 soles

Oriente: 143,66 soles

Occidente: 168,16 soles

Occidente VIP: 240,23 soles.

Convocados de Perú vs. Bolivia

Arqueros : Pedro Gallese, Daniel Prieto, Steven Rivadeneyra, Emile Franco



: Pedro Gallese, Daniel Prieto, Steven Rivadeneyra, Emile Franco Defensas : Jahir Soto, Gustavo Dulanto, Gianfranco Chávez, Rafael Guzmán, Marco Huamán, Erick Canales, Mathías Llontop, Sebastián Aranda

: Jahir Soto, Gustavo Dulanto, Gianfranco Chávez, Rafael Guzmán, Marco Huamán, Erick Canales, Mathías Llontop, Sebastián Aranda Mediocampistas : Alfonso Barco, Jesús Castilo, Jorge Murrugarra, Hernán Lupu, Bassco Soyer, Piero Magallanes, Álvaro Rojas, Carlos Cabello

: Alfonso Barco, Jesús Castilo, Jorge Murrugarra, Hernán Lupu, Bassco Soyer, Piero Magallanes, Álvaro Rojas, Carlos Cabello Delanteros: Rodrigo Vilca, Cristian Neira, Matías Succar, Juan Martínez, Juan Pablo Goicochea.