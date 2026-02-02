Últimas Noticias
¿El 'Chorri' Palacios asistente técnico de Mano Menezes?: esto dijo Jean Ferrari

Mano Menezes tiene contrato hasta el 2030.
Mano Menezes tiene contrato hasta el 2030. | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El director de fútbol de la FPF señaló además que con la llegada de Mano Menezes la idea es que la Selección Peruana vuelva a su identidad.

La Selección Peruana ya tiene nuevo entrenador y se trata de Mano Menezes, que dirigió a Brasil del 2010 al 2012. El experimentado DT fue presentado en la Videna y llega a ponerse el buzo de la bicolor en medio de una gran expectativa.

En una entrevista con RPP, Jean Ferrari en su papel de Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronunció sobre el asistente técnico peruano que tendrá Menezes.

"El asistente técnico peruano que se sume a Menezes tiene que tener una proyección de entrenador importante y que absrorba esta escuela brasileña que va a dejar", afirmó.

A continuación descartó que evalúa integrar a Roberto Palacios al comando técnico de la bicolor de cara a las Eliminatorias al Mundial 2030. "A Palacios no lo tenemos contemplado”, explicó.

Este es el equipo de Mano Menezes

  • Sidnei de Espirito, asistente técnico
  • Bruno Mazzioti, asistente de Performance
  • Guilherme de Melo, preparador físico
  • Thiago Kosloki, DT de la Selección Sub 20
Jean Ferrari habló de Mano Menezes en entrevista con RPP
Jean Ferrari habló de Mano Menezes en entrevista con RPP | Fuente: RPP
Selección Peruana Mano Menezes Roberto Palacios

