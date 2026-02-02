¿El 'Chorri' Palacios asistente técnico de Mano Menezes?: esto dijo Jean Ferrari

La Selección Peruana ya tiene nuevo entrenador y se trata de Mano Menezes, que dirigió a Brasil del 2010 al 2012. El experimentado DT fue presentado en la Videna y llega a ponerse el buzo de la bicolor en medio de una gran expectativa.



En una entrevista con RPP, Jean Ferrari en su papel de Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronunció sobre el asistente técnico peruano que tendrá Menezes.

"El asistente técnico peruano que se sume a Menezes tiene que tener una proyección de entrenador importante y que absrorba esta escuela brasileña que va a dejar", afirmó.

A continuación descartó que evalúa integrar a Roberto Palacios al comando técnico de la bicolor de cara a las Eliminatorias al Mundial 2030. "A Palacios no lo tenemos contemplado”, explicó.

Este es el equipo de Mano Menezes

Sidnei de Espirito, asistente técnico

Bruno Mazzioti, asistente de Performance

Guilherme de Melo, preparador físico

Thiago Kosloki, DT de la Selección Sub 20

Jean Ferrari habló de Mano Menezes en entrevista con RPP | Fuente: RPP