Zurdazo cruzado para marcar la diferencia: Lupita Rodríguez anotó el 1-0 de Perú ante Bolivia en el Sudamericano Sub 20 [VIDEO]

Lupita Rodríguez entró por el medio de la defensa de Bolivia y anotó el 1-0 para Perú en el Sudamericano Femenino Sub 20.

Lupita Rodríguez anotó el 1-0 para Perú | Fuente: X

Perú vs Bolivia: alineaciones confirmadas

Perú: Kaylee Rybinski; Carmen Campos, Anabella Kellerman, Lucerito Huamán, Alba Soto, María Espejo, Sofía Ayala, Dominic Escudero, Isabella Kaemmerer, Angela Laynes, Valeria Luzio.

Bolivia: Melody Merino; Sara Vilca, Alejandra Arellano, Issela Plata, Thalia Rueda, Karla Paz, Olivia Tamaki, Soraya Sánchez, Jhoselyn Michel, María Ibáñez, Graciela Suyo.

Previa

Perú vs Bolivia EN VIVO: se enfrentan HOY jueves 5 de febrero por la fecha 1 del grupo B del Sudamericano Femenino Sub 20. El encuentro se disputará en el Estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción, desde las 4:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.