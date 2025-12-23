Últimas Noticias
Barranca: un fallecido y tres heridos dejó despiste de vehículo que iba a más de 150 km/h

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

De acuerdo con lo registrado en videos a los que tuvo acceso RPP, los ocupantes se grababan a excesiva velocidad antes de volcar en la curva de Puerto Supe.

Accidentes
00:00 · 01:38
La PNP informó que se realizará el dosaje etílico correspondiente para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol
| Fuente: RPP

Una persona fallecida y tres heridas dejó un violento accidente de tránsito registrado en la Panamericana Norte, a la altura de la curva de Puerto Supe, en la provincia de Barranca, región Lima.

El vehículo en el que se trasladaba un grupo de jóvenes se despistó y volcó aparatosamente debido al exceso de velocidad.

La víctima mortal fue identificada como Pedro Juan Simeón Erazo, de 29 años, quien viajaba como pasajero en la unidad. Según el reporte médico, el joven perdió la vida debido a la severidad de las lesiones que sufrió en el cráneo tras el fuerte impacto.

El siniestro también dejó heridos a Renzo Alessandro Velarde Alejo (27), Elisa Alexandra Girio Figueroa (27) y Aida Yomara Tarazona Aguirre (21). Todos ellos fueron auxiliados y trasladados de emergencia al Hospital de Barranca, donde reciben atención médica.

La PNP informó que se realizará el dosaje etílico correspondiente para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol
| Fuente: RPP

Imprudencia fue grabada en video

Videos a los que tuvo acceso RPP revelaron los instantes previos a la tragedia. En las imágenes, se observa a los jóvenes en el interior del auto, lanzando frases soeces y grabando al conductor mientras el tablero de la unidad marcaba una velocidad superior a los 150 kilómetros por hora.

La grabación capta el momento exacto en que, al tomar la curva de Puerto Supe, el chofer pierde el control del volante, provocando el vuelco del vehículo.

Conductor bajo custodia

El conductor fue identificado como Jean Carlos Sifuentes Rivadeneira, de 29 años, quien también se encuentra internado en el Hospital de Barranca, pero bajo custodia policial.

En otro video se observa a Sifuentes Rivadeneira negando inicialmente haber estado al volante, aunque momentos después termina admitiendo su responsabilidad.

La Policía Nacional informó que se realizará el dosaje etílico correspondiente para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol, mientras continúan las diligencias para esclarecer las responsabilidades.

