Una mujer fallecida y al menos seis heridos en fatal accidente de combi en Santa Anita

La combi terminó con las llantas hacia arriba debido al accidente. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Una mujer murió y al menos seis personas resultaron heridas en un fatal accidente de tránsito, registrado en el cruce de las avenidas Los Chancas y La Encalada, en el distrito limeño de Santa Anita.

Según testigos, el chofer de una combi de la ruta 505 perdió el control y se despistó en la citada intersección, chocando violentamente con la berma central. El impacto fue tan violento que la unidad terminó con las llantas hacia arriba.

“Sí, una combi chiquita de la 505, que viene de Vitarte. Una combi que venía a velocidad, dicen. Otros dicen que ha chocado tratando de esquivar a una moto”, refirió a RPP una vecina.

“Ahí se ha volteado con las llantas para arriba. (...) La gente comentaba que sí, lo llevaron a seis personas heridas y uno fallecido, dicen”, añadió.

