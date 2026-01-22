Últimas Noticias
Una mujer fallecida y al menos seis heridos en fatal accidente de combi en Santa Anita

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

La unidad de transporte público se despistó y volcó en el cruce de las avenidas Los Chancas y La Encalada, en circunstancias que son motivo de investigación.

Accidentes
La combi terminó con las llantas hacia arriba debido al accidente.
Una mujer murió y al menos seis personas resultaron heridas en un fatal accidente de tránsito, registrado en el cruce de las avenidas Los Chancas y La Encalada, en el distrito limeño de Santa Anita.

Según testigos, el chofer de una combi de la ruta 505 perdió el control y se despistó en la citada intersección, chocando violentamente con la berma central. El impacto fue tan violento que la unidad terminó con las llantas hacia arriba.

“Sí, una combi chiquita de la 505, que viene de Vitarte. Una combi que venía a velocidad, dicen. Otros dicen que ha chocado tratando de esquivar a una moto”, refirió a RPP una vecina.

“Ahí se ha volteado con las llantas para arriba. (...) La gente comentaba que sí, lo llevaron a seis personas heridas y uno fallecido, dicen”, añadió.

En el lugar, se aprecian restos de la combi, evidencia del violento impacto.
Accidente en investigación

Fuentes del Serenazgo de Santa Anita confirmaron que la víctima mortal es una mujer que viajaba como pasajera en la combi. Sin embargo, se desconoce su identidad.

Los heridos, en tanto, fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino; donde permanecen internados con pronóstico reservado.

En el lugar del accidente, han quedado vidrios rotos, prendas de los pasajeros y hasta la puerta de la combi, lo que evidencia la violencia del impacto.

Las causas del siniestro ya están siendo investigadas por la Policía Nacional. 

