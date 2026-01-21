Vía Expresa Línea Amarilla: así fue el accidente que provocó gran derrame de aceite de cocina en la autopista [VIDEO]

Ayer, miércoles, un camión cargado de aceite de cocina se despistó y volcó en plena Vía Expresa Línea Amarilla, provocando la interrupción del tránsito en la concurrida autopista.

El vehículo quedó volcado de lado y su carga se derramó en la pista, por lo que la concesionaria Lima Expresa activó un operativo de limpieza que se prolongó por varias horas.

Personal de la concesionaria acudió al lugar y procedió a arrojar arena sobre el aceite desparramado, para posteriormente limpiar la vía.

El operativo concluyó al promediar las 9:00 p.m., cuando la empresa confirmó la reapertura del sector afectado.



Se libera la vía expresa #LíneaAmarilla con sentido al Callao a las 8:57 p.m. https://t.co/6b2qMYOvkh pic.twitter.com/0LQ6nYmhGf — Lima Expresa (@LimaExpresa) January 21, 2026

¿Cómo fue el accidente en la Vía Expresa Línea Amarilla?

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Lima Expresa compartió un video en el que se observa cómo fue el accidente.

En las imágenes, se aprecia que el conductor del camión pierde el control al tomar una curva, tras lo cual el vehículo cayó sobre la autopista.

El clip confirma que no hubo otro vehículo involucrado en el accidente. No obstante, las reales causas del siniestro deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.



🚨Se restableció el tránsito en la vía expresa Línea Amarilla 🚨



Esta mañana se registró la volcadura de un camión con aceite vegetal en sentido al Callao, producto de una maniobra imprudente de un conductor.#LimaMásConectadaySostenible #VINCIHighways #VINCIConcessions pic.twitter.com/Cv3AJAxE3b — Lima Expresa (@LimaExpresa) January 20, 2026