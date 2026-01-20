Últimas Noticias
Al menos cuatro heridos en aparatoso accidente de tránsito en la avenida Brasil

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Dos automóviles chocaron violentamente en el cruce de la avenida Brasil con el jirón Centenario, a escasos metros de la casa del presidente José Jerí.

Accidentes
00:00 · 02:09
El accidente ocurrió a escasos metros de la casa del presidente José Jerí.
El accidente ocurrió a escasos metros de la casa del presidente José Jerí. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Al menos cuatro personas resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito registrado esta madrugada en el cruce de la avenida Brasil con el jirón Centenario, en el límite de los distritos Jesús María y Breña.

Según testigos, el coche amarillo se desplazaba por la avenida Brasil con dirección a la plaza Bolognesi, cuando impactó violentamente con el otro vehículo, de color blanco, que cruzaba la vía desde el jirón Centenario.

Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada minutos después de la medianoche de este martes, 20 de enero, según consigna la página web de la institución.

Los heridos, la mayoría ocupantes del automóvil amarillo, fueron trasladados de emergencia a una clínica local, donde fueron estabilizados. 

Así quedó uno de los automóviles involucrados.
Así quedó uno de los automóviles involucrados. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

¿Cuál fue la causa del accidente?

Las causas del violento impacto son motivo de investigación, aunque el conductor del automóvil blanco responsabilizó al chofer del otro vehículo involucrado en el accidente.

“Yo estaba aquí en el semáforo esperando que se ponga en verde. Estoy cruzando y, en eso, siento el carro amarillo. Yo pensando que iba a parar, viene en velocidad y por el costado me agarra y me choca.  Y el carro ha salido para allá, eran como cuatro, tres ocupantes; y han estado en estado de ebriedad”, manifestó.

El tránsito en la avenida Brasil estuvo interrumpido por varias horas, hasta que los vehículos involucrados en el accidente fueron remolcados.

