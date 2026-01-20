Al menos cuatro heridos en aparatoso accidente de tránsito en la avenida Brasil

El accidente ocurrió a escasos metros de la casa del presidente José Jerí. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Al menos cuatro personas resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito registrado esta madrugada en el cruce de la avenida Brasil con el jirón Centenario, en el límite de los distritos Jesús María y Breña.

Según testigos, el coche amarillo se desplazaba por la avenida Brasil con dirección a la plaza Bolognesi, cuando impactó violentamente con el otro vehículo, de color blanco, que cruzaba la vía desde el jirón Centenario.

Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, reportada minutos después de la medianoche de este martes, 20 de enero, según consigna la página web de la institución.

Los heridos, la mayoría ocupantes del automóvil amarillo, fueron trasladados de emergencia a una clínica local, donde fueron estabilizados.

