Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Camión cargado de aceite de cocina se volcó en la Vía Expresa Línea Amarilla

Así quedó el camión tras el accidente.
Así quedó el camión tras el accidente. | Fuente: Lima Expresa
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El tránsito en la esta vía tuvo que interrumpirse, debido a que el aceite se derramó en toda la pista. Personal de la concesionaria trabajó por varias horas para rehabilitar el flujo vehicular.

Un camión cargado de aceite de cocina se despistó y volcó en plena Vía Expresa Línea Amarilla, provocando la interrupción del tránsito en la concurrida autopista.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la concesionaria Lima Expresa reportó que el accidente de tránsito ocurrió esta mañana en el sentido al Callao, “antes del puente Tres de Mayo”.

Debido al accidente, cuyas causas se desconocen, el aceite que transportaba el camión terminó derramándose en toda la pista.

Personal de la concesionaria acudió a atender la emergencia, trabajando por varias horas para poder rehabilitar el tránsito vehicular.

“Equipos de auxilio vial y una ambulancia de Lima Expresa están atendiendo el siniestro para brindar seguridad a conductores y devolver la fluidez a la vía”, refirió la empresa en un comunicado.

“Lima Expresa recomienda a los conductores informarse sobre novedades de este incidente y la apertura de la vía a través de sus redes sociales”, agregó.

Aceite derramado en la Vía Expresa Línea Amarilla

En un video publicado por la concesionaria, se observa a personal arrojando arena a las zonas afectadas por el derrame de aceite comestible.

Al cierre de este informe, no se ha reportado la reapertura de la vía en el sector afectado.

Tampoco se ha reportado si hay personas heridas en este accidente de tránsito.

Te recomendamos
Informes RPP

¿Inversión sin límites? Candidatos presidenciales invierten millones de soles en campañas por redes sociales?

En la actual campaña electoral, las redes sociales se han convertido en el escenario estratégico para la propaganda política. Entre los aspirantes a la presidencia que destinan fuertes cantidades de dinero a la pauta digital, destaca José Luna, de Podemos Perú, que proyecta invertir un millón de soles cada mes en el tramo final de su carrera hacia Palacio de Gobierno. Con más del 70 % de los peruanos conectados a estas plataformas, los partidos políticos han volcado sus recursos hacia el ecosistema digital para asegurar el voto de la población.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Vía Expresa Línea Amarilla Línea Amarilla Accidente de tránsito Lima Lima Expresa

RPP TV

En Vivo

Más sobre Accidentes

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA