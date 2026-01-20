Camión cargado de aceite de cocina se volcó en la Vía Expresa Línea Amarilla

Un camión cargado de aceite de cocina se despistó y volcó en plena Vía Expresa Línea Amarilla, provocando la interrupción del tránsito en la concurrida autopista.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la concesionaria Lima Expresa reportó que el accidente de tránsito ocurrió esta mañana en el sentido al Callao, “antes del puente Tres de Mayo”.

Debido al accidente, cuyas causas se desconocen, el aceite que transportaba el camión terminó derramándose en toda la pista.

Personal de la concesionaria acudió a atender la emergencia, trabajando por varias horas para poder rehabilitar el tránsito vehicular.

“Equipos de auxilio vial y una ambulancia de Lima Expresa están atendiendo el siniestro para brindar seguridad a conductores y devolver la fluidez a la vía”, refirió la empresa en un comunicado.

“Lima Expresa recomienda a los conductores informarse sobre novedades de este incidente y la apertura de la vía a través de sus redes sociales”, agregó.



Aceite derramado en la Vía Expresa Línea Amarilla

En un video publicado por la concesionaria, se observa a personal arrojando arena a las zonas afectadas por el derrame de aceite comestible.

Al cierre de este informe, no se ha reportado la reapertura de la vía en el sector afectado.

Tampoco se ha reportado si hay personas heridas en este accidente de tránsito.



Nuestro equipo de auxilio vial continúa atendiendo el derrame de aceite para garantizar la seguridad de nuestros clientes https://t.co/Ji2r5QCSiY pic.twitter.com/k2RCQq35Xj — Lima Expresa (@LimaExpresa) January 20, 2026